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«Здесь мы работали в команде, у нас был первый опыт коллективного задания, мы работали все вместе, как единый организм, мы распределили для каждого свои функции, это был полезный опыт, но в то же время это сложно».

«Нужно найти общую идею, это было очень сложно, так как мы ландшафтницы, мы делали упор на цветы, это должны все люди видеть каждый день, мы хотели, чтобы больше было цветочного оформления».

В Кирове завершился студенческий форум "Урбан - Челлендж". Это первое сетевое мероприятие нового проекта российских опорных вузов. Десять команд-участников представили свои идеи по развитию городских территорий.Прежде чем начать разработку концепции благоустройства и организации общественного пространства, команды познакомились с местом, которое им предстояло преображать. Площадки у разных учебных корпусов были определены жеребьевкой. Практически все впервые участвуют в хакатоне, где специалисты разных областей создают совместный проект.Проекты должны соответствовать многим критериям. В их числе - возможность использования территории не только студентами, но и другими жителями города, гармония с окружающим пространством, обеспечение условий для маломобильных групп населения и безопасности дорожного движения, баланса интересов пешеходов, автомобилистов и велосипедистов.Среди объектов, которые команды предлагали разместить на Театральной площади, - и уличная библиотека, и музыкальный сквер, и даже кафе на крыше. Возможно, эти идеи участников нового проекта российских опорных вузов, получат развитие в нашем городе.