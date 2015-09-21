В Кирове завершился студенческий форум "Урбан - Челлендж". Это первое сетевое мероприятие нового проекта российских опорных вузов. Десять команд-участников представили свои идеи по развитию городских территорий.
Прежде чем начать разработку концепции благоустройства и организации общественного пространства, команды познакомились с местом, которое им предстояло преображать. Площадки у разных учебных корпусов были определены жеребьевкой. Практически все впервые участвуют в хакатоне, где специалисты разных областей создают совместный проект. НИКИТА ТИТОВ, УЧАСТНИК ФОРУМА (СЫКТЫВКАР):
«У нас была такая дисциплина - ландшафтное проектирование, такую примерно по объему работу мы проводили целый семестр».
НАТАЛЬЯ РОЧЕВА УЧАСТНИЦА ФОРУМА (СЫКТЫВКАР):
«Здесь мы работали в команде, у нас был первый опыт коллективного задания, мы работали все вместе, как единый организм, мы распределили для каждого свои функции, это был полезный опыт, но в то же время это сложно».
Проекты должны соответствовать многим критериям. В их числе - возможность использования территории не только студентами, но и другими жителями города, гармония с окружающим пространством, обеспечение условий для маломобильных групп населения и безопасности дорожного движения, баланса интересов пешеходов, автомобилистов и велосипедистов.
ИРИНА МИТИНА, УЧАСТНИЦА ФОРУМА (ПЕТРОЗАВОДСК):
«Нужно найти общую идею, это было очень сложно, так как мы ландшафтницы, мы делали упор на цветы, это должны все люди видеть каждый день, мы хотели, чтобы больше было цветочного оформления».
Среди объектов, которые команды предлагали разместить на Театральной площади, - и уличная библиотека, и музыкальный сквер, и даже кафе на крыше. Возможно, эти идеи участников нового проекта российских опорных вузов, получат развитие в нашем городе.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"