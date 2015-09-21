ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

30 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.0583
EURO: 72.4229
Погода в городе Кирове:
вечером:  +19...+21°C
ночью:  +15...+17°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове завершился студенческий форум "Урбан - Челлендж"

Сегодня, 12:04 | Просмотров: 112 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове завершился студенческий форум "Урбан - Челлендж". Это первое сетевое мероприятие нового проекта российских опорных вузов. Десять команд-участников представили свои идеи по развитию городских территорий.

Прежде чем начать разработку концепции благоустройства и организации общественного пространства, команды познакомились с местом, которое им предстояло преображать. Площадки у разных учебных корпусов были определены жеребьевкой. Практически все впервые участвуют в хакатоне, где специалисты разных областей создают совместный проект.

В Кирове завершился студенческий форум "Урбан - Челлендж"НИКИТА ТИТОВ, УЧАСТНИК ФОРУМА (СЫКТЫВКАР):
«У нас была такая дисциплина - ландшафтное проектирование, такую примерно по объему работу мы проводили целый семестр».

В Кирове завершился студенческий форум "Урбан - Челлендж"НАТАЛЬЯ РОЧЕВА УЧАСТНИЦА ФОРУМА (СЫКТЫВКАР):
«Здесь мы работали в команде, у нас был первый опыт коллективного задания, мы работали все вместе, как единый организм, мы распределили для каждого свои функции, это был полезный опыт, но в то же время это сложно».
 
 
Проекты должны соответствовать многим критериям. В их числе - возможность использования территории не только студентами, но и другими жителями города, гармония с окружающим пространством, обеспечение условий для маломобильных групп населения и безопасности дорожного движения, баланса интересов пешеходов, автомобилистов и велосипедистов.

В Кирове завершился студенческий форум "Урбан - Челлендж"ИРИНА МИТИНА, УЧАСТНИЦА ФОРУМА (ПЕТРОЗАВОДСК):
«Нужно найти общую идею, это было очень сложно, так как мы ландшафтницы, мы делали упор на цветы, это должны все люди видеть каждый день, мы хотели, чтобы больше было цветочного оформления».
 
 
Среди объектов, которые команды предлагали разместить на Театральной площади, - и уличная библиотека, и музыкальный сквер, и даже кафе на крыше. Возможно, эти идеи участников нового проекта российских опорных вузов, получат развитие в нашем городе.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Новыми фигурантами дела о хищениях ООО "Электронный проездной" стали Олег Чичибабин и Николай Дубровин.

18:02 30.05.2019


Новыми фигурантами дела о хищениях ООО "Электронный проездной" стали Олег Чичибабин и Николай Дубровин.

В Кирове прошёл чемпионат города по тяжёлой атлетике.

16:13 30.05.2019


В Кирове прошёл чемпионат города по тяжёлой атлетике.

В лесах области появились первые летние грибы.

12:53 30.05.2019


В лесах области появились первые летние грибы.

С неудачи начали новый сезон футболисты кировского «Факела».

11:04 30.05.2019


С неудачи начали новый сезон футболисты кировского «Факела».

В Кильмезском районе "Лада Гранта" вылетела в кювет: водитель погиб.

12:15 29.05.2019


В Кильмезском районе "Лада Гранта" вылетела в кювет: водитель погиб.

В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

10:11 29.05.2019


В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

В парке у областной филармонии ограбили подростка.

17:00 28.05.2019


В парке у областной филармонии ограбили подростка.

Все новости

Вести. Кировская область

В библиотеке Грина открылась выставка вятского художника Дмитрия Сенникова

17:46 30.05.2019


В библиотеке Грина открылась выставка вятского художника Дмитрия Сенникова

Общественно-наблюдательная комиссия посетила колонию-поселение № 15

17:45 30.05.2019


Общественно-наблюдательная комиссия посетила колонию-поселение № 15

Волонтеры спасли собаку.

15:30 30.05.2019


Волонтеры спасли собаку.

В Бошарово проходят военные сборы для десятиклассников

15:24 30.05.2019


В Бошарово проходят военные сборы для десятиклассников

Яранск преображается благодаря проектам местных инициатив

15:22 30.05.2019


Яранск преображается благодаря проектам местных инициатив

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Завершился первый региональный молодёжный форум «Вятка Future»

21.09.2015


Завершился первый региональный молодёжный форум «Вятка Future»

В Кирове открывается первый "Урбан форум"

22.10.2018


В Кирове открывается первый "Урбан форум"

Стратегический форум

05.03.2010


Стратегический форум

В Кирове открылся двухдневный урбанистический форум

23.10.2018


В Кирове открылся двухдневный урбанистический форум

Делегация Кировской области включилась в работу Молодежного форума ПФО «Иволга-2015»

18.06.2015


Делегация Кировской области включилась в работу Молодежного форума ПФО «Иволга-2015»

Региональный студенческий форум «Шторм – 2014»

22.09.2014


Региональный студенческий форум «Шторм – 2014»

Популярные новости

В Уржумском районе закрывают сельскую школу

17.05.2019


В Уржумском районе закрывают сельскую школу

В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

17.05.2019


В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

17.05.2019


Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

22.05.2019


В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

22.05.2019


Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

16.05.2019


В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх