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Волонтеры спасли собаку.

Сегодня, 15:30 | Просмотров: 116 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Живодёра из Мурашей настигло справедливое наказание. В феврале он жестоко избил собаку и выбросил в мусорный контейнер. Но она не погибла и даже нашла новый дом. С Мирой и её хозяйкой встретилась Альбина Самигуллина.

Волонтеры спасли собаку.АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Совсем недавно эта собака была на грани жизни и смерти. Посмотрите, сейчас Мира со своей новой хозяйкой - самая активная и жизнерадостная собака».
 
 
В феврале 42-летний житель Мурашей избил собаку поленом по голове, Мира получила черепно-мозговую травму и вывих глазного яблока, глаз пришлось удалить. Но сейчас жизни собаки ничего не угрожает.

- Уши-то расправь, покажи, что ты лиса, ну покажи, давай, давай, на, палочку, на.
 
 
Вика Сапожникова буквально месяц назад познакомилась с Мирой - пришла сделать несколько фотографий, чтобы волонтёры смогли их распространить для дальнейшего пристройства собаки.

Волонтеры спасли собаку.ВИКТОРИЯ САПОЖНИКОВА, ХОЗЯЙКА МИРЫ:
«Одними фотографиями не обошлось. Она запала в душу. Мы сидели с мамой, смотрели её фотографии, чувствовали, что это наше животное, просто наше животное. И решили взять просто на передержку, просто посмотреть; чтобы ей было комфортно, не с другими собаками».
 
 
Виктория рассказывает, что когда Мира перешагнула через порог, девушка однозначно решила оставить её себе навсегда.

- Моя девочка, моя девочка.

Живодёр сейчас отбывает реальный срок в колонии-поселении. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год.


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