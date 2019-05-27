Волонтеры спасли собаку.

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«Совсем недавно эта собака была на грани жизни и смерти. Посмотрите, сейчас Мира со своей новой хозяйкой - самая активная и жизнерадостная собака».

- Уши-то расправь, покажи, что ты лиса, ну покажи, давай, давай, на, палочку, на.

«Одними фотографиями не обошлось. Она запала в душу. Мы сидели с мамой, смотрели её фотографии, чувствовали, что это наше животное, просто наше животное. И решили взять просто на передержку, просто посмотреть; чтобы ей было комфортно, не с другими собаками».

Живодёра из Мурашей настигло справедливое наказание. В феврале он жестоко избил собаку и выбросил в мусорный контейнер. Но она не погибла и даже нашла новый дом. С Мирой и её хозяйкой встретилась Альбина Самигуллина.В феврале 42-летний житель Мурашей избил собаку поленом по голове, Мира получила черепно-мозговую травму и вывих глазного яблока, глаз пришлось удалить. Но сейчас жизни собаки ничего не угрожает.Вика Сапожникова буквально месяц назад познакомилась с Мирой - пришла сделать несколько фотографий, чтобы волонтёры смогли их распространить для дальнейшего пристройства собаки.Виктория рассказывает, что когда Мира перешагнула через порог, девушка однозначно решила оставить её себе навсегда.Живодёр сейчас отбывает реальный срок в колонии-поселении. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год.