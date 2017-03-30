Советск стал победителем Всероссийского конкурса малых городов.

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Районный центр Кировской области получит 60 млн рублей на благоустройство.

Цель конкурса - поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни.

Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений. Всего в этом году на конкурс было подано 330 заявок из 77 регионов. От Кировской области свои проекты на конкурс отправили 7 малых городов: Слободской, Омутнинск, Кирово-Чепецк, Советск, Кирс, Яранск и Нолинск.

В итоге в номинации «Малые города с численностью населения от 10 000 до 20 000 человек» одержал победу город Советск с проектом развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы.

На месте бывшей пристани предлагается восстановить лодочную станцию, разместить амфитеатр, городскую гостиную и кафе. От амфитеатра до пешеходного моста через р. Пижма предлагается проложить эко-тропу.

На реализацию проекта Советск из федерального бюджета получит грант в размере 60 млн рублей, еще 5 млн рублей будет выделено из областного бюджета.