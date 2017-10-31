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Медиа-тайм главы администрации Кирова

Вчера, 11:35 | Просмотров: 154 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Чиновники отныне будут совершать велорейды по городу, чтобы на себе "прочувствовать" все проблемы пешеходов. О новой инициативе сити-менеджера, к которой многие отнеслись с юмором, шла речь на традиционном медиатайме.

Медиа-тайм главы администрации КироваИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Я уже почитал массу мнений по этому поводу, что будут объявлены конкурсы на покупку велосипедов, я даже не знаю, как это комментировать, к этому остается относиться только с юмором».
 
 
Цель таких велорейдов - лично оценить состояние пешеходных зон в городе. А проблемных участков немало. Еще в майские праздники, например, кировчане пожаловались в соцсетях на «просевшую брусчатку» на улице Спасской. Пока - безрезультатно.

Что касается работ по проекту «БКАД», то они выполнены на 30%. И уже на этой неделе подрядчик обещает представить к приемке первый отремонтированный объект - улицу тренера Пушкарева.

На встрече с журналистами шла речь и о нехватке мест в детских садах. Строительство новых дошкольных учреждений хоть идет активными темпами, полностью проблемы не решает.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Я уже много раз говорил, я, к сожалению, не волшебник. В этом году мы собираемся более чем на тысячу мест прирасти местами в дс».
 
 
В ходе медиа-тайма Илья Шульгин прокомментировал также вопрос передачи функций гарантирующего поставщика воды МУП «Водоканалу». Планы властей города не изменились. С 1го августа ККС утратит право аренды сетевого хозяйства.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Квитанции выставляет водоканал. Задача компании ККС максимально содействовать безаварийному, безболезненному переходу на эту работу».
 
 
Шла речь не только о наболевшем. Поинтересовались журналисты и о предстоящих праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. И главный вопрос - кто из звезд на этот раз будет поздравлять кировчан?

Примерная программа празднования Дня города сформирована, и в ближайшие дни её утвердят на оргкомитете. Фейерверк запустят, но не на Театральной площади, как обычно, а в Заречной части города.


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