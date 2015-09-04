Киров встречает участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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«Мне дома сказали: чемпионом возвращайся, так что цель есть».

«Мы уже стали такими продвинутыми, что карточка вошла в нашу жизнь, мы уже наличку в кармане не держим».

Шумно и весело встретил Киров участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Представители 74-ех регионов и 7-ми зарубежных стран поборются за звание сильнейших. Это рекорд за всю историю проведения чемпионата.Такая встреча бодрит - и усталость как рукой снимает. Многие из них преодолели больше тысячи километров, чтобы сегодня оказаться здесь, на вятской земле. Киров впервые принимает финал Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.В финале чемпионата за звание сильнейших будут бороться пенсионеры из разных уголков страны. И не только.Самая зажигательная участница соревнований - Татьяна Ледяева из Новосибирска намерена "задать жару" не только на танцполе.Впрочем, на победу настроены абсолютно все участники. Самому возрастному - 89 лет. Владлен Алексеевич прибыл к нам из Сахалина.Впереди у участников - два дня соревнований. А сегодня - знакомство друг с другом и экскурсия по городу. Практически все - в Кирове гостят впервые. Активные и продвинутые - они не скучают на пенсии и не отстают от молодежи, используя современные технологии.Продемонстрировать свои знания участники чемпионата по компьютерному многоборью смогут уже завтра. Впрочем, они итак победители. За право выйти в финал боролись больше 10 тысяч человек. В Киров приехали 150 сильнейших.