Киров встречает участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
В финале чемпионата за звание сильнейших будут бороться пенсионеры из разных уголков страны. И не только.
Самая зажигательная участница соревнований - Татьяна Ледяева из Новосибирска намерена "задать жару" не только на танцполе.
ТАТЬЯНА ЛЕДЯЕВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА, Г. НОВОСИБИРСК:
Впереди у участников - два дня соревнований. А сегодня - знакомство друг с другом и экскурсия по городу. Практически все - в Кирове гостят впервые. Активные и продвинутые - они не скучают на пенсии и не отстают от молодежи, используя современные технологии.
ВЛАДИМИР ОРЛОВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Я снимаю на камеру, на фотоаппарат, потом я обрабатываю это, делаю клипы сам на компьютере, делаю фильмы».
ЕВГЕНИЙ АДАЕВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Я умею столько, сколько ни один молодой человек. Я помогаю, кстати, говоря, и настраивать, и ремонтировать машины».
НИКОЛАЙ ДИДЕНКО, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ):
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15.11.2018