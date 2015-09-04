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Новости / Общество

Киров встречает участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Вчера, 17:29 | Просмотров: 150 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Шумно и весело встретил Киров участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Представители 74-ех регионов и 7-ми зарубежных стран поборются за звание сильнейших. Это рекорд за всю историю проведения чемпионата.
 
 
Такая встреча бодрит - и усталость как рукой снимает. Многие из них преодолели больше тысячи километров, чтобы сегодня оказаться здесь, на вятской земле. Киров впервые принимает финал Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В финале чемпионата за звание сильнейших будут бороться пенсионеры из разных уголков страны. И не только.

Самая зажигательная участница соревнований - Татьяна Ледяева из Новосибирска намерена "задать жару" не только на танцполе.

Киров встречает участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеровТАТЬЯНА ЛЕДЯЕВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА, Г. НОВОСИБИРСК:
«Мне дома сказали: чемпионом возвращайся, так что цель есть».
 
 
Впрочем, на победу настроены абсолютно все участники. Самому возрастному - 89 лет. Владлен Алексеевич прибыл к нам из Сахалина.
Впереди у участников - два дня соревнований. А сегодня - знакомство друг с другом и экскурсия по городу. Практически все - в Кирове гостят впервые. Активные и продвинутые - они не скучают на пенсии и не отстают от молодежи, используя современные технологии.

Киров встречает участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеровВЛАДИМИР ОРЛОВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Я снимаю на камеру, на фотоаппарат, потом я обрабатываю это, делаю клипы сам на компьютере, делаю фильмы».

Киров встречает участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеровЕВГЕНИЙ АДАЕВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Я умею столько, сколько ни один молодой человек. Я помогаю, кстати, говоря, и настраивать, и ремонтировать машины».

Киров встречает участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеровНИКОЛАЙ ДИДЕНКО, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Мы уже стали такими продвинутыми, что карточка вошла в нашу жизнь, мы уже наличку в кармане не держим».
 
 
Продемонстрировать свои знания участники чемпионата по компьютерному многоборью смогут уже завтра. Впрочем, они итак победители. За право выйти в финал боролись больше 10 тысяч человек. В Киров приехали 150 сильнейших.


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