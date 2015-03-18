Пешеходы серьезно рискуют, выходя на мост через речку Сандаловку
Пешеходная часть моста перекрыта. Даже там где ходить можно, делать это не безопасно. Николай Коробов ходит по этому мосту ежедневно и каждый раз с опаской.
- Здесь перевес был и вон она. Вон она лежит плита.
Одна плита обрушилась два с лишим года назад. Другие сильно накренились. Полтора года назад установили ограждение. По словам местных жителей, никаких восстановительных работ здесь не проводилось.
НИКОЛАЙ КОРОБОВ:
«Так и ходим, а что, куда деваться-то. Мост-то не старый. Видите, машины ездят. А это упало и все».
В администрацию города обращались уже неоднократно, говорит Николай Ердяков. Пенсионер пересекает этот мост несколько раз в день. Делает это по проезжей части. По пешеходной - слишком опасно.
- Да все плохо тут, постоянно.
Это далеко не единственный провал. Этот появился примерно пять лет назад. Металлические прутья торчат в разные стороны. На проезжей части тоже дыры, правда, поменьше. С другой стороны моста ситуации получше.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на то, что на этой стороне моста и бетонные плиты не обвалились и дыр не так много, местные жители все же предпочитают по этой стороне не ходить. Предпочитают ту сторону. Все потому, что здесь нет тротуаров, а пройти по вот такому крутому спуску, под силу далеко не каждому пенсионеру».
В администрации Кирова рассказали, что в августе или сентябре запланировано инструментальное обследование моста. Только после анализа будет решаться вопрос о ремонте сооружения. Ну а жителям придется и этим летом проходить мост по проезжей части.
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