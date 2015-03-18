Пешеходы серьезно рискуют, выходя на мост через речку Сандаловку

Поделиться новостью:

Чтобы попасть в Субботиху из Кирова нужно пересечь реку Сандаловку. На машине проблем не будет, а вот пешеходам это дается не просто. Мост находится в плохом состоянии.Пешеходная часть моста перекрыта. Даже там где ходить можно, делать это не безопасно. Николай Коробов ходит по этому мосту ежедневно и каждый раз с опаской.Одна плита обрушилась два с лишим года назад. Другие сильно накренились. Полтора года назад установили ограждение. По словам местных жителей, никаких восстановительных работ здесь не проводилось.В администрацию города обращались уже неоднократно, говорит Николай Ердяков. Пенсионер пересекает этот мост несколько раз в день. Делает это по проезжей части. По пешеходной - слишком опасно.Это далеко не единственный провал. Этот появился примерно пять лет назад. Металлические прутья торчат в разные стороны. На проезжей части тоже дыры, правда, поменьше. С другой стороны моста ситуации получше.В администрации Кирова рассказали, что в августе или сентябре запланировано инструментальное обследование моста. Только после анализа будет решаться вопрос о ремонте сооружения. Ну а жителям придется и этим летом проходить мост по проезжей части.