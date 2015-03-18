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Пешеходы серьезно рискуют, выходя на мост через речку Сандаловку

Вчера, 17:32 | Просмотров: 128 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Чтобы попасть в Субботиху из Кирова нужно пересечь реку Сандаловку. На машине проблем не будет, а вот пешеходам это дается не просто. Мост находится в плохом состоянии.

Пешеходная часть моста перекрыта. Даже там где ходить можно, делать это не безопасно. Николай Коробов ходит по этому мосту ежедневно и каждый раз с опаской.

- Здесь перевес был и вон она. Вон она лежит плита.

Одна плита обрушилась два с лишим года назад. Другие сильно накренились. Полтора года назад установили ограждение. По словам местных жителей, никаких восстановительных работ здесь не проводилось.

Пешеходы серьезно рискуют, выходя на мост через речку СандаловкуНИКОЛАЙ КОРОБОВ:
«Так и ходим, а что, куда деваться-то. Мост-то не старый. Видите, машины ездят. А это упало и все».

В администрацию города обращались уже неоднократно, говорит Николай Ердяков. Пенсионер пересекает этот мост несколько раз в день. Делает это по проезжей части. По пешеходной - слишком опасно.

- Да все плохо тут, постоянно.

Это далеко не единственный провал. Этот появился примерно пять лет назад. Металлические прутья торчат в разные стороны. На проезжей части тоже дыры, правда, поменьше. С другой стороны моста ситуации получше.

Пешеходы серьезно рискуют, выходя на мост через речку СандаловкуАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на то, что на этой стороне моста и бетонные плиты не обвалились и дыр не так много, местные жители все же предпочитают по этой стороне не ходить. Предпочитают ту сторону. Все потому, что здесь нет тротуаров, а пройти по вот такому крутому спуску, под силу далеко не каждому пенсионеру».

В администрации Кирова рассказали, что в августе или сентябре запланировано инструментальное обследование моста. Только после анализа будет решаться вопрос о ремонте сооружения. Ну а жителям придется и этим летом проходить мост по проезжей части.


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