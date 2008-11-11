Киров с рабочим визитом посетил председатель правления пенсионного фонда России Антон Дроздов

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В Правительстве области состоялась рабочая встреча губернатора Игоря Васильева с председателем правления пенсионного фонда России Антоном Дроздовым.Разговаривали и о текущих делах, и о том, что необходимо сделать в будущем. Планы глобальные - от сокращения бедности в два раза до цифровизации в полном её объёме.Антон Дроздов соглашается с губернатором, что взаимодействие между пенсионным фондом и правительством должно быть более тесным, также необходимо думать об улучшении качества услуг и перевода их в новый формат, так как пенсионеры составляют около 30% всего населения области.Сейчас перед Пенсионным Фондом стоит задача перевести максимальное количество услуг на беззаявительный характер, например, федеральную социальную доплату, пенсию по инвалидности и ряд других. На встрече обсуждался и национальный проект "Демография", в котором есть раздел о бедности, в его рамках необходимо определить критерии нуждаемости.Также регион вошел в число пилотных площадок по реализации системы долговременного ухода за людьми старшего возраста.