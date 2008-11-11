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Киров с рабочим визитом посетил председатель правления пенсионного фонда России Антон Дроздов

Сегодня, 10:50 | Просмотров: 139 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Правительстве области состоялась рабочая встреча губернатора Игоря Васильева с председателем правления пенсионного фонда России Антоном Дроздовым.

Разговаривали и о текущих делах, и о том, что необходимо сделать в будущем. Планы глобальные - от сокращения бедности в два раза до цифровизации в полном её объёме.

Киров с рабочим визитом посетил председатель правления пенсионного фонда России Антон ДроздовИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы достаточно активно продвигаем, так сказать, цифровизацию наших услуг, мы идём по-настоящему проактивным услугам, я считаю, чтобы это делалось в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, которая достаточно далеко в этих вопросах продвигается, и мы не хотим от них отставать, и хотим быть даже где-то впереди».
 
Антон Дроздов соглашается с губернатором, что взаимодействие между пенсионным фондом и правительством должно быть более тесным, также необходимо думать об улучшении качества услуг и перевода их в новый формат, так как пенсионеры составляют около 30% всего населения области.

Киров с рабочим визитом посетил председатель правления пенсионного фонда России Антон ДроздовАНТОН ДРОЗДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ:
«Здесь мы готовы взаимодействовать с органами соцзащиты для того, чтобы обмениваться необходимой информацией и услуги назначать электронно и проактивно».
 
Сейчас перед Пенсионным Фондом стоит задача перевести максимальное количество услуг на беззаявительный характер, например, федеральную социальную доплату, пенсию по инвалидности и ряд других. На встрече обсуждался и национальный проект "Демография", в котором есть раздел о бедности, в его рамках необходимо определить критерии нуждаемости.

АНТОН ДРОЗДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ:
«Вот мы сейчас в пилотных регионах пытаемся это выявить автоматически, то есть, каким образом - в системе ГИС есть данные по всем льготам - нашим и субъектовым, и сейчас разрабатывается механизм, который позволяет при определении состава, то есть проверяем домохозяйство, далее передаём все данные, добиваем данными по доходам».
 
Также регион вошел в число пилотных площадок по реализации системы долговременного ухода за людьми старшего возраста.


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