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Новости / Общество

19 некоммерческих организаций Кировской области получат президентские гранты.

Сегодня, 13:53 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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Фонд президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2019 года.
 
Приволжский федеральный округ стал вторым в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования.
 
Из 1857 проектов, заявленных на конкурс от некоммерческих организаций регионов ПФО, в этом году гранты Президента России получит каждый пятый - 337 заявок удовлетворены.
 
Общая сумма финансирования на проекты в ПФО составляет 513  млн рублей. Это на 81 млн больше, чем в прошлом году. От Кировской области на конкурс было отправлено 54 заявки, 19 из них стали победителями.
 
На реализацию своих проектов кировские НКО из фонда президентских грантов получат более 25 млн рублей.
 
Полномочный представитель Президента РФ ПФО Игорь Комаров поздравил победителей конкурса из регионов округа и отметил высокое качество проектов: «На первый конкурс 2018 года из регионов ПФО была подана 1761 заявка. В этом году больше почти на сто заявок. В каждый проект вложена частица души, желание сделать мир вокруг себя лучше. Я очень рад, что растет не только количество участников, но и число победителей из нашего округа. 337 заявок получили поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина. Искренне поздравляю всех победителей и желаю нашим НКО удачи во втором конкурсе 2019 года».
 
Отметим, что в перечень победителей вошли 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. По итогам первого конкурса 2019 года между ними будет распределено 3,3 млрд рублей. Средняя сумма гранта - 2 млн рублей.


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