В Кирове проходит чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Им под силу смонтировать клип и рассчитать пенсионные баллы с помощью современных информационных технологий. Пенсионеры - участники Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью сегодня начали борьбу за звание сильнейших.
Их встречают, как настоящих звёзд. Представители "серебряного возраста" из 73х регионов России и семи зарубежных стран приехали в Киров, чтобы сразиться на чемпионате по компьютерному многоборью.
В этом году за право выступить в финале боролись свыше 11 тысяч человек, в итоге в Кирове собрались только 150 сильнейших. Здесь и гости из солнечной Калмыкии...
ТАТЬЯНА БАДМАЕВА, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ):
«Без компьютера, вы прекрасно знаете, жизнь не интересна».
И совсем не похожие на пенсионеров представители республики Тыва.
ЕКАТЕРИНА ЧЮДЮК, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА (РЕСПУБЛИКА ТЫВА):
«Я действительно бабушка, у меня два внука».
Большинству участников чемпионата 60-69 лет, каждому пятому - уже за 70. На Всероссийском финале в Кирове собрались представители самых разных профессий: много педагогов, есть лётчики и военный синоптик. Все, не смотря на возраст, с компьютером на "ты".
ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ:
«Если раньше на первом месте было пообщаться, написать письмо, найти друзей. То спустя 3-4 года на первом месте - это выход на портал госуслуг, сознание постепенно переключается, теперь что называется больше практики и пользы».
После насыщенной культурной программы - для участников подготовлена не менее насыщенная конкурсная.
В числе уверенных пользователей - Звезда нынешнего чемпионата - гость из Сахалина, Владлен Алексеевич. Это он самый возрастной участник, ему 89 лет.
ВЛАДЛЕН СЕДАЧЕВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Чувствуешь себя, как на экзамене: должен ответить - или тебе двойку поставят».
Финалисты демонстрируют свои умения ориентироваться в поисковиках и на различных порталах, например, на портале Пенсионного фонда.
Никита Новиков, участник чемпионата (г. Вильнюс, Литва):
«Извините, я у себя пенсию не знаю, как подсчитывать, а тут в России. Ну старались, старались».
САЛИЯ ЗАКИРОВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА (УДМУРТИЯ):
«Нужно было определить, допустим, какие выплаты положены нашим согражданам, которые живут за границей».
Впервые на площадке чемпионата состоялись состязания на смартфоне. Отдельный блок посвятили кибер-безопасности.
ГЕННАДИЙ ПРУДНИКОВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ):
«В первую очередь узнал, что такое нигерийские письма, это защита электронной почты от вредоносных сообщений».
Завтра "многоборцы" сразятся со студентами, а во второй половине уже назовут имена самых продвинутых пенсионеров страны.
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