В Кирове проходит чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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«Без компьютера, вы прекрасно знаете, жизнь не интересна».

«Я действительно бабушка, у меня два внука».

«Если раньше на первом месте было пообщаться, написать письмо, найти друзей. То спустя 3-4 года на первом месте - это выход на портал госуслуг, сознание постепенно переключается, теперь что называется больше практики и пользы».

«Чувствуешь себя, как на экзамене: должен ответить - или тебе двойку поставят».

«Нужно было определить, допустим, какие выплаты положены нашим согражданам, которые живут за границей».

«В первую очередь узнал, что такое нигерийские письма, это защита электронной почты от вредоносных сообщений».

Им под силу смонтировать клип и рассчитать пенсионные баллы с помощью современных информационных технологий. Пенсионеры - участники Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью сегодня начали борьбу за звание сильнейших.Их встречают, как настоящих звёзд. Представители "серебряного возраста" из 73х регионов России и семи зарубежных стран приехали в Киров, чтобы сразиться на чемпионате по компьютерному многоборью.В этом году за право выступить в финале боролись свыше 11 тысяч человек, в итоге в Кирове собрались только 150 сильнейших. Здесь и гости из солнечной Калмыкии...И совсем не похожие на пенсионеров представители республики Тыва.Большинству участников чемпионата 60-69 лет, каждому пятому - уже за 70. На Всероссийском финале в Кирове собрались представители самых разных профессий: много педагогов, есть лётчики и военный синоптик. Все, не смотря на возраст, с компьютером на "ты".После насыщенной культурной программы - для участников подготовлена не менее насыщенная конкурсная.В числе уверенных пользователей - Звезда нынешнего чемпионата - гость из Сахалина, Владлен Алексеевич. Это он самый возрастной участник, ему 89 лет.Финалисты демонстрируют свои умения ориентироваться в поисковиках и на различных порталах, например, на портале Пенсионного фонда.Никита Новиков, участник чемпионата (г. Вильнюс, Литва):«Извините, я у себя пенсию не знаю, как подсчитывать, а тут в России. Ну старались, старались».Впервые на площадке чемпионата состоялись состязания на смартфоне. Отдельный блок посвятили кибер-безопасности.Завтра "многоборцы" сразятся со студентами, а во второй половине уже назовут имена самых продвинутых пенсионеров страны.