Юные защитники природы собрались во дворце культуры - Мемориал на фестивале "Экодетство"

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Юные защитники природы собрались во дворце культуры - Мемориал. Там состоялся фестиваль "Экодетство". Что нового узнали вятские школьники?Помочь природе не так уж и сложно. Даже маленький ребенок может внести свой вклад в экологию. На этом мастер-классе детей учат правильно сортировать мусор.А здесь мусору придумали более интересное применение. Флорист Ольга Михайлова рассказывает детям, как превратить втулку из-под туалетной бумаги в нечто полезное и красивое.Втулка, кусок обоев, клей, веревка и подставка для карандашей и ручек практически готова. Мусора меньше, а значит и природе польза.Простые истины понятны детям. Главное их не забыть, когда вырастешь. На фестивале "Экодетство" можно закрепить знания и приобрести умения. Для участников организовано более 20-ти мастер-классов.Фестиваль "Экодетство" собрал более трех сотен школьников. Большинство из них кировчане. Так же своим опытом друг с другом поделились преподаватели дополнительного образования.