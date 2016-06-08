Юные защитники природы собрались во дворце культуры - Мемориал на фестивале "Экодетство"
Помочь природе не так уж и сложно. Даже маленький ребенок может внести свой вклад в экологию. На этом мастер-классе детей учат правильно сортировать мусор.
- Если, хотя бы на чуть-чуть каждый из нас уменьшит объем мусора, то мы очень поможем природе.
А здесь мусору придумали более интересное применение. Флорист Ольга Михайлова рассказывает детям, как превратить втулку из-под туалетной бумаги в нечто полезное и красивое.
ОЛЬГА МИХАЙЛОВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
«Изготовление органайзера из втулок. Мы используем вторсырье. То, что в каждой семье выбрасывается. Превратим в нужную вещичку, которая необходима каждому ученику».
Втулка, кусок обоев, клей, веревка и подставка для карандашей и ручек практически готова. Мусора меньше, а значит и природе польза.
ДИМА КОПЫЛОВ:
«Нужно убирать мусор, чтобы не засорялась природа. Если она засорится, то не будет кислорода, и нам нечем будет дышать».
Простые истины понятны детям. Главное их не забыть, когда вырастешь. На фестивале "Экодетство" можно закрепить знания и приобрести умения. Для участников организовано более 20-ти мастер-классов.
ИРИНА ЗАРУБИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Экодетство - это фестиваль, который проходит в Кировской области уже в пятый раз. Безусловно - это фестиваль для детей. Тех, кто интересуется экологией. Тех, кто уже что-то делает по охране окружающей среды».
Фестиваль "Экодетство" собрал более трех сотен школьников. Большинство из них кировчане. Так же своим опытом друг с другом поделились преподаватели дополнительного образования.
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