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Спортивный фестиваль "Улыбка" собрал детей-инвалидов со всей области

Сегодня, 17:51 | Просмотров: 81 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка", проводимый для детей-инвалидов. За годы существования он прочно вошел в число основных летних спортивных состязаний и открыл немало спортсменов, раскрывшихся в инвалидном спорте.

Фестиваль пересек знаковую черту. Позади 25 лет его проведения. Первая попытка до сих жива в воспоминаниях организаторов. Тогда в нем приняло участие всего 9 команд. Сегодня их 40 и в каждой ребята с разными группами инвалидности. Но "Улыбка" позволяет забыть им о проблемах со здоровьем.

Спортивный фестиваль "Улыбка" собрал детей-инвалидов со всей области АЛЕВТИНА ШАЛАГИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ:
«Вы даже представить не можете. Они рвутся на этот фестиваль. Вот сегодня не удалось девочке-колясочнице из Омутнинска, она вчера целый день плакала. Поэтому, мы не можем прерывать этот фестиваль».

Спортивная арена позволяет участникам компактно перемещаться от одного сектора к другому. Всего здесь было разбито 9 соревновательных зон. Основная программа фестиваля остается прежней. Из последних новшеств - настольные игры, которые служат неплохим дополнением к привычным метаниям, бегу, стрельбе.

Спортивный фестиваль "Улыбка" собрал детей-инвалидов со всей области ЭЛЬВИРА СЫСОЕВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА:
«Участие и только участие. До высоких побед нам еще расти, а чтобы сделать это, надо заниматься систематически».
 
Специфика фестиваля в том, что он собирает сильнейших ребят со всей области. Каждый сначала стал лучшим в своем районе. На местах меняется отношение к детям-инвалидам. По мере сил и возможностей там делается все, что подростки пользовались шансом забыть, что они не похожи на остальных.

Спортивный фестиваль "Улыбка" собрал детей-инвалидов со всей области АЛЕНА БОБЫЛЕВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ ЛУЗСКОГО РАЙОНА:
«Мы тоже соревнования проводим такого вот рода. Была свою районная "Улыбка", так мы ее проводили в спортзале. Было очень холодно. Ну у них тоже футбол-гол, баскетбольное кольцо и бегали и метали».

Укрепление здоровья и привлечение к систематическим занятиям физическими упражнениями. Это главные цели фестиваля. И как показала численность, а это свыше 300 ребят, они готовы идти на то, чтобы посвятить себя чему-то новому и интересному.

Спортивный фестиваль "Улыбка" собрал детей-инвалидов со всей области ВАРЯ КАЛИНИНА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ "УЛЫБКА" (СЛОБОДСКОЙ РАЙОН):
«Очень сильно я люблю спорт. У меня фигура, ровная становится. Больше здоровья получаю. Просто я хочу жить спортом».

Самый главный старт лета для этих мальчишек и девчонок стал историей. Яркой и незабываемой. До мирового признания им еще, конечно, далеко, да и не каждый грезил победами. Но первый шаг к успеху они уже сделали на своеобразной Олимпиаде, развивающее движение инвалидного спорта в регионе.


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