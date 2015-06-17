Спортивный фестиваль "Улыбка" собрал детей-инвалидов со всей области

Поделиться новостью:

На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка", проводимый для детей-инвалидов. За годы существования он прочно вошел в число основных летних спортивных состязаний и открыл немало спортсменов, раскрывшихся в инвалидном спорте.Фестиваль пересек знаковую черту. Позади 25 лет его проведения. Первая попытка до сих жива в воспоминаниях организаторов. Тогда в нем приняло участие всего 9 команд. Сегодня их 40 и в каждой ребята с разными группами инвалидности. Но "Улыбка" позволяет забыть им о проблемах со здоровьем.Спортивная арена позволяет участникам компактно перемещаться от одного сектора к другому. Всего здесь было разбито 9 соревновательных зон. Основная программа фестиваля остается прежней. Из последних новшеств - настольные игры, которые служат неплохим дополнением к привычным метаниям, бегу, стрельбе.Специфика фестиваля в том, что он собирает сильнейших ребят со всей области. Каждый сначала стал лучшим в своем районе. На местах меняется отношение к детям-инвалидам. По мере сил и возможностей там делается все, что подростки пользовались шансом забыть, что они не похожи на остальных.Укрепление здоровья и привлечение к систематическим занятиям физическими упражнениями. Это главные цели фестиваля. И как показала численность, а это свыше 300 ребят, они готовы идти на то, чтобы посвятить себя чему-то новому и интересному.Самый главный старт лета для этих мальчишек и девчонок стал историей. Яркой и незабываемой. До мирового признания им еще, конечно, далеко, да и не каждый грезил победами. Но первый шаг к успеху они уже сделали на своеобразной Олимпиаде, развивающее движение инвалидного спорта в регионе.