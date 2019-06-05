Проект тоннеля под переездом в Нововятске утвердили на федеральном уровне
Железнодорожный переезд на улице Советской в Нововятском районе известен всем кировским водителям. Когда-то много лет назад эта линия ж/д путей разделила Нововятск на две части - на тех, кто живет до переезда и тех, кто за ним - на так называемом 41-м километре. Здесь, у опустившегося шлагбаума, ежедневно останавливаются сотни автомобилей. Водители к вынужденным остановкам привыкли и, как правило, спокойно, без нервов, дожидаются зеленого сигнала. Легким успокоительным в данной ситуации являются слухи о том, что скоро "железку" можно будет объехать под землей.
- Говорят в 21 году - долго еще. Долго здесь стоите. Бывает по полчаса и по пять минут.
- По-разному, бывает, минут по 15-20 стоим.
Слухи и разговоры о строительстве здесь подземного автомобильного тоннеля на днях подкрепились в официальных источниках.
Так накануне на сайте Правительства Кировской области появилась информация, что строительство путепровода одобрено на Федеральном уровне. Это значит, денег из центра региону дадут. Работы начнутся в 2021 году.
- Сейчас принимают решение строить подземный путепровод. Слышал. Очень будет хорошо, очень ждем.
- Постоянно закрытый на долгое время. Говорят, скоро тоннель построят, рады этому? Очень. Но говорят уже 20 лет.
Водители, хоть и не совсем верят, но все же надеются, что скоро они смогут ездить по Нововятску без вынужденных остановок.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Строительство путепровода под железнодорожными путями позволит наконец-то снять проблему пробок в Нововятском районе - переезд перестанет делить этот район на две части и обеспечит транспортную доступность для всех жителей».
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