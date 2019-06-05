Проект тоннеля под переездом в Нововятске утвердили на федеральном уровне

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Строительство автотоннеля под железнодорожными путями в Нововятском районе начнется в 2021 году. В Правительстве области подтвердили, что вопрос рассмотрен на федеральном уровне и уже сделаны первые шаги.Железнодорожный переезд на улице Советской в Нововятском районе известен всем кировским водителям. Когда-то много лет назад эта линия ж/д путей разделила Нововятск на две части - на тех, кто живет до переезда и тех, кто за ним - на так называемом 41-м километре. Здесь, у опустившегося шлагбаума, ежедневно останавливаются сотни автомобилей. Водители к вынужденным остановкам привыкли и, как правило, спокойно, без нервов, дожидаются зеленого сигнала. Легким успокоительным в данной ситуации являются слухи о том, что скоро "железку" можно будет объехать под землей.Слухи и разговоры о строительстве здесь подземного автомобильного тоннеля на днях подкрепились в официальных источниках.Так накануне на сайте Правительства Кировской области появилась информация, что строительство путепровода одобрено на Федеральном уровне. Это значит, денег из центра региону дадут. Работы начнутся в 2021 году.Водители, хоть и не совсем верят, но все же надеются, что скоро они смогут ездить по Нововятску без вынужденных остановок.