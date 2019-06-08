Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.
Ранним утром 8 июня паломники достигли поселка Гирсово.
Из поселка навстречу вышел малый крестный ход, возглавляемый клириком храма Великомученика и целителя Пантелеимона города Кирова протоиереем Анатолием Березиным.
На лугу перед маленькой поселковой церковью в честь Почаевской иконы Божией Матери был совершен молебен святителю Николаю Чудотворцу.
Сегодня в полдень паломников будут встречать в Кирове в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на улице Луганской.
Около 17 часов крестный ход вернется в Свято-Успенский кафедральный собор Трифонова мужского монастыря.
Автомобильное движение по центральным улицам города будет ограничено.
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