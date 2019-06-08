Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

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Ранним утром 8 июня паломники достигли поселка Гирсово.

Из поселка навстречу вышел малый крестный ход, возглавляемый клириком храма Великомученика и целителя Пантелеимона города Кирова протоиереем Анатолием Березиным.

На лугу перед маленькой поселковой церковью в честь Почаевской иконы Божией Матери был совершен молебен святителю Николаю Чудотворцу.

Сегодня в полдень паломников будут встречать в Кирове в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на улице Луганской.

Около 17 часов крестный ход вернется в Свято-Успенский кафедральный собор Трифонова мужского монастыря.

Автомобильное движение по центральным улицам города будет ограничено.