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Родных погибших росгвардейцев пригласили в Кремль

Сегодня, 15:11 | Просмотров: 130 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Героев не забывают. Даже спустя 20-лет память о бойце вневедомственной охраны Дмитрие Сюткине жива. Милиционер из Кирса погиб в 99-м году. Его мать Александру Сюткину вмести с родственниками других погибших пригласили в Кремль.

О смерти сына Александре Алексеевне сообщили не сразу. Осенью 99-го года милиционер приехал на вызов, чтобы усмирить пьяного дебошира. Тот открыл огонь. Дмитрий Сюткин был тяжело ранен и скончался через несколько часов.

Родных погибших росгвардейцев пригласили в КремльАЛЕКСАНДРА СЮТКИНА, МАТЬ ДМИТРИЯ СЮТКИНА:
«У Димы остался сын, ему был год и 9 месяцев, и жена 23-х лет. Я сама врач, жена у него работала медсестрой, но затем она выучилась, пожелала уйти в органы и сейчас работает следователем нашего Верхнекамского РОВД».
 
 
Дмитрий Сюткин посмертно был награжден орденом мужества. 7 июня его мать была приглашена в Кремль вместе с другими родственниками погибших сотрудников Росгвардии.

АЛЕКСАНДРА СЮТКИНА, МАТЬ ДМИТРИЯ СЮТКИНА:
«Не забывают нас, помнят. Не оставляют нас одних в нашей беде».

Перед родственниками погибших выступили звезды российской эстрады.

Со словами поддержки к приглашенным обратился Директор Федеральной службы войск национальной гвардии.

Родных погибших росгвардейцев пригласили в КремльВИКТОР ЗОЛОТОВ, КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Мы предаем большое значение заботе о вас. Под опекой войск национальной гвардии находятся более пяти с половиной тысяч семей. Мы делаем все, для того, что бы вы не почувствовали себя обделенными или забытыми».
 
 
Подобные встречи ежегодно проходят в канун дня России - 12го июня.


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