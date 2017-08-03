Родных погибших росгвардейцев пригласили в Кремль
О смерти сына Александре Алексеевне сообщили не сразу. Осенью 99-го года милиционер приехал на вызов, чтобы усмирить пьяного дебошира. Тот открыл огонь. Дмитрий Сюткин был тяжело ранен и скончался через несколько часов.
АЛЕКСАНДРА СЮТКИНА, МАТЬ ДМИТРИЯ СЮТКИНА:
АЛЕКСАНДРА СЮТКИНА, МАТЬ ДМИТРИЯ СЮТКИНА:
«Не забывают нас, помнят. Не оставляют нас одних в нашей беде».
Перед родственниками погибших выступили звезды российской эстрады.
Со словами поддержки к приглашенным обратился Директор Федеральной службы войск национальной гвардии.
ВИКТОР ЗОЛОТОВ, КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
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