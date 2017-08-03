Родных погибших росгвардейцев пригласили в Кремль

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«У Димы остался сын, ему был год и 9 месяцев, и жена 23-х лет. Я сама врач, жена у него работала медсестрой, но затем она выучилась, пожелала уйти в органы и сейчас работает следователем нашего Верхнекамского РОВД».

«Мы предаем большое значение заботе о вас. Под опекой войск национальной гвардии находятся более пяти с половиной тысяч семей. Мы делаем все, для того, что бы вы не почувствовали себя обделенными или забытыми».

Героев не забывают. Даже спустя 20-лет память о бойце вневедомственной охраны Дмитрие Сюткине жива. Милиционер из Кирса погиб в 99-м году. Его мать Александру Сюткину вмести с родственниками других погибших пригласили в Кремль.О смерти сына Александре Алексеевне сообщили не сразу. Осенью 99-го года милиционер приехал на вызов, чтобы усмирить пьяного дебошира. Тот открыл огонь. Дмитрий Сюткин был тяжело ранен и скончался через несколько часов.Дмитрий Сюткин посмертно был награжден орденом мужества. 7 июня его мать была приглашена в Кремль вместе с другими родственниками погибших сотрудников Росгвардии.Перед родственниками погибших выступили звезды российской эстрады.Со словами поддержки к приглашенным обратился Директор Федеральной службы войск национальной гвардии.Подобные встречи ежегодно проходят в канун дня России - 12го июня.