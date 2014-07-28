В Кирове начал работу проект "НЛО - 2019". Это досуговый марафон для детей, которые нуждаются в социальной поддержке. Как отдохнули ребята сегодня, увидела Юлия Шалаева.
Ровно в восемь тридцать ребята - участники проекта "НЛО", строятся в дружную колонну и отправляются в путь. Их досуг расписан буквально по минутам. В хорошую погоду - обязательно активный отдых на улице.
МАРИНА СЕМАКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "НЛО-2019":
«Сегодня у нас замечательные игры на свежем воздухе - мяч, канат и спортивные состязания. Ребята это очень любят. У нас ежедневно проводятся такие соревнования - кто больше подтянулся, кто больше отжался, кто больше проскакал на скакалке. У нас есть для них призы».
Программа составлена так, что в ней много спортивных игр. Начинается день всегда с зарядки. Все движения простые, но как весело ребятам их выполнять. Размявшись и нахохотавшись, они приступают к перетягиванию каната.
- На старт, внимание, марш, поехали.
Необычное название лагеря - "НЛО" расшифровывается как "Наш летний отдых". В этом году проект стал победителем городского грантового конкурса. Цель - организовать досуг для ребят, которые в этом нуждаются. В качестве участников пригласили детей из микрорайона Вересники.
- Мы в лагере развлекаемся, прыгаем на скакалках, отжимаемся, подтягиваемся.
- Когда мы приходим на площадку мы делаем разминку и качаемся, получаем доковки, потом обмениваем на призы.
- Играем, куда-то ходим, кушаем, нас вожатые развлекают.
Проект продлится до конца лета и охватит несколько десятков школьников от 7 до 13 лет. Впереди у ребят встречи с интересными людьми, мастер-классы, игры. Ну а самые ближайшие планы - разучить новый танец.
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