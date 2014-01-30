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«Изначально музыка была придумана человеком, кто и автор слов. Мне дали видео, где был наигран отрезок по гитару. И мне нужно было переделать ее в роковой обработке».

«Сила Вятки в чем. В единстве и добром сердце. Мы на соревнованиях можем проявлять жесткость. Но в жизни мы должны быть с отзывчивыми сердцами. И вот именно это мне хотелось внести в гимн».

Кирову презентовали песню, ставшую первым спортивным гимном Вятки. В ходе исполнения жители и гости региона также стали свидетелями необычного выступления.Олег Назаров принимал участие во многих музыкальных проектах. Предложение поработать над спортивным гимном его сразу заинтересовало. Процесс увлек пожеланиями от идейных вдохновителей, хотевших услышать оригинальную по стилю песню.Замысел реализовывался долго. А вот на саму запись ушло всего 15 минут. Готовый трек решено было включить в праздничный концерт в Кочуровском парке. Музыкальную новинку на сцене представили необычным образом. Это было силовое шоу, дополненное выступлением детского хора. В оригинальной версии детские голоса подчеркивают смысл, заложенный в словах гимна.С гимна отныне будут начинаться турниры по силовым видам спорта. Ближайший из них июльский открытый Кубок по пауэрлифтингу имени Василий Бабушкина. Нашего земляка, ставшего знаменитым силачом и вошедшего в историю как "второй Поддубный".