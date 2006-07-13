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«Мне очень понравился поэтический конкурс. Антон Смердлов, Перепёлкина Ольга, Колмагорова Наталья, до слез, как говорится. В песенном конкурсе - Антон Смердлов, песня "Маэстро" в исполнении группы Северный вариант"».

Всероссийский фестиваль авторской песни Гринландия пройдет с 18 по 21 июля на берегу реки Быстрица у села Башарово. Какие сюрпризы ждут гостей главного праздника этого лета?Фестиваль "Гринландия" в этом году пройдет в 27-й раз. Самый яркий музыкальный праздник этого лета в Кировской области пойдет под руководством бессменного организатора и идейного вдохновителя фестиваля - Олега Валенчука.На днях были подведены итоги заочного конкурса "Я люблю тебя жизнь", темой конкурса стало творчество Иосифа Кобзона, кстати, и самому фестивалю в прошлом году присвоено имя легендарного певца. Председателем жюри конкурса стал поэт-песенник Александр Шаганов. Он вышел на связь с Кировом по видеосвязи, и рассказал о своих впечатлениях от увиденных работ.С каждым годом растет количество участников и география участников. На конкурс в этом году было предоставлено свыше 2,5 тысяч работ из 74 регионов и 21 страны. Гостей и участников фестиваля ждет множество интереснейших конкурсов и мероприятий, программа праздника будет насыщенной и разнообразной.