Фестиваль авторской песни Гринландия пройдет с 18 по 21 июля
Фестиваль "Гринландия" в этом году пройдет в 27-й раз. Самый яркий музыкальный праздник этого лета в Кировской области пойдет под руководством бессменного организатора и идейного вдохновителя фестиваля - Олега Валенчука.
ИРИНА МЫШКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА ФЕСТИВАЛЯ "ГРИНЛАНДИЯ":
«В этом году с сольным концертом вновь приедет Сергей Трофимов. Также ожидается целая плеяда известных бардов, из них Галина Хомчек, Ирина Сурина, дуэт "Зелёная лампа". Мы обеспечиваем полную безопасность. Будет заблаговременно скошена трава, проведена обработка от клещей».
На днях были подведены итоги заочного конкурса "Я люблю тебя жизнь", темой конкурса стало творчество Иосифа Кобзона, кстати, и самому фестивалю в прошлом году присвоено имя легендарного певца. Председателем жюри конкурса стал поэт-песенник Александр Шаганов. Он вышел на связь с Кировом по видеосвязи, и рассказал о своих впечатлениях от увиденных работ.
АЛЕКСАНР ШАГАНОВ, ПОЭТ-ПЕСЕННИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ "ГРИНЛАНДИЯ":
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