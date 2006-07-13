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Фестиваль авторской песни Гринландия пройдет с 18 по 21 июля

Сегодня, 11:08 | Просмотров: 128 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Всероссийский фестиваль авторской песни Гринландия пройдет с 18 по 21 июля на берегу реки Быстрица у села Башарово. Какие сюрпризы ждут гостей главного праздника этого лета?

Фестиваль "Гринландия" в этом году пройдет в 27-й раз. Самый яркий музыкальный праздник этого лета в Кировской области пойдет под руководством бессменного организатора и идейного вдохновителя фестиваля - Олега Валенчука.

Фестиваль авторской песни Гринландия пройдет с 18 по 21 июляИРИНА МЫШКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА ФЕСТИВАЛЯ "ГРИНЛАНДИЯ":
«В этом году с сольным концертом вновь приедет Сергей Трофимов. Также ожидается целая плеяда известных бардов, из них Галина Хомчек, Ирина Сурина, дуэт "Зелёная лампа". Мы обеспечиваем полную безопасность. Будет заблаговременно скошена трава, проведена обработка от клещей».
 
На днях были подведены итоги заочного конкурса "Я люблю тебя жизнь", темой конкурса стало творчество Иосифа Кобзона, кстати, и самому фестивалю в прошлом году присвоено имя легендарного певца. Председателем жюри конкурса стал поэт-песенник Александр Шаганов. Он вышел на связь с Кировом по видеосвязи, и рассказал о своих впечатлениях от увиденных работ.

АЛЕКСАНР ШАГАНОВ, ПОЭТ-ПЕСЕННИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ "ГРИНЛАНДИЯ":
«Мне очень понравился поэтический конкурс. Антон Смердлов, Перепёлкина Ольга, Колмагорова Наталья, до слез, как говорится. В песенном конкурсе - Антон Смердлов, песня "Маэстро" в исполнении группы Северный вариант"».
 
 
С каждым годом растет количество участников и география участников. На конкурс в этом году было предоставлено свыше 2,5 тысяч работ из 74 регионов и 21 страны. Гостей и участников фестиваля ждет множество интереснейших конкурсов и мероприятий, программа праздника будет насыщенной и разнообразной.


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