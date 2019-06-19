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Безопасны ли автобусы, на которых мы ездим?

Вчера, 18:03 | Просмотров: 128 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Безопасны ли автобусы, на которых мы ездим? Этот вопрос сегодня обсуждают как в соцсетях, так и на комиссиях в администрации. 15 июня в Нововятске загорелась кабина водителя автобуса №87. Выбраться из машины пассажирам помог неравнодушный кировчанин.

Михаил Корякин не смог проехать мимо попавших в беду людей. Кировчанин увидел дымящийся автобус. Водитель пытался потушить пожар при помощи огнетушителя. В это время пассажиры не могли выбраться из салона и дышали ядовитым дымом. Времени на раздумье не было. Михаил сделал резкий поворот, остановился возле автобуса и выбежал из своей машины.

Безопасны ли автобусы, на которых мы ездим? МИХАИЛ КОРЯКИН:
«И там буквально за секунды подбежал и с усилием, но открыл дверь заднюю. Отодвинул. Все когда вышли у кондуктора спросил, кто еще есть? Она говорит, нет никого».
 
 
На транспортном предприятии уже выяснили, что во время движения возникло короткое замыкание в электрощите. В результате отказала система открытия дверей. Действиям водителя и кондуктора специалистам еще предстоит дать оценку. Михаила Корякина, спасшего шесть пассажиров и кондуктора, сегодня кировчане благодарят в соцсетях.

МИХАИЛ КОРЯКИН:
«Я тут-то не подозревал, что какие-то будут благодарности. Для меня это, что сделал, то сделал».
 
 
В экстренной ситуации нужно ни в коем случае поддаваться паники, говорят сотрудники ГИБДД. ЧП в Нововятске произошло в автобусе этой модели. Правоохранители уверены, что выбраться из него пассажиры могли и самостоятельно, если бы знали порядок действий.

Безопасны ли автобусы, на которых мы ездим? АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С внутренней стороны аварийно открываются двери таким образом. Выпускается воздух, и в механическом режиме с помощью рук открывается дверь».
 
 
Главное не перепутать кнопку экстренного открытия дверей с кнопкой вызова водителя. Они располагаются рядом. Еще один распространенная модель автобусов - "пазики".

- Первая кнопка - это кнопка связи с водителем. Напрямую идет связь с водителем с помощью этой кнопки. Кнопка для экстренного открывания дверей находится сбоку. Нажимаем, автоматически открываются двери. Сразу же два проема.

Если повреждена гидравлика и дверь автоматически не открылась, после нажатия кнопки ее без труда можно открыть вручную. Однако, специалисты говорят, что в Кирове большой процент изношенной техники. И при этом за этими автобусами - минимальный надзор.

Безопасны ли автобусы, на которых мы ездим? АЛЕКСЕЙ БАТАШЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Сейчас у нас, в соответствии с законодательством, отменен ряд законодательных актов, которые обуславливали как таковой выпуск на линию. Сейчас у нас проводятся только плановые-неплановые проверки в соответствии с распоряжением прокуратуры».
 
 
Сотрудникам ГИБДД приходится выискивать неисправные автобусы уже на дороге. Кстати, подобные проверки проходят регулярно. Заглянуть под капот удается далеко не каждой машине. Как выяснилось, автобус, который горел в Нововятске, будет отремонтирован и снова выйдет на линию.


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