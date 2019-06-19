В Кирове и области стартовала акция “Зарядки в парки”

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- Я вспомнил молодость и мне нравится тут еще.

- По шесть раз делаем. Раз, два, три, четыре.

«Эти упражнения нам нужны для того, чтобы мы размяли наше красивое тело, которое еще спит. Мы его пробуждаем и доносим кислород к каждым разбуженным клеткам».

«Движение это жизнь. Надо двигаться, кто сколько может. Можешь бегать - бегай, можешь ходить - ходи, не можешь - ползай, но делай».

«Зарядки будут проводить наши инструктора, профессионалы. В июне уже стартануло шесть площадок, в июле добавиться еще четыре, то есть мы десять площадок закроем. Мы делаем в группах опрос, где бы еще кировчанам хотелось, чтобы инструктора проводили такие зарядки».

В Кировской области стартовала акция "Зарядки в парки”. Это небольшие разминки на свежем воздухе под руководством опытных инструкторов. Присоединиться к утренней зарядке может любой желающий, что и сделала наш корреспондент Юлия Шалаева.Александр Феодосьевич ежедневно встает в четыре утра, в пять он уже на ногах, точнее на лыжероллерах. Это увлечение появилось два года назад, когда летом он заскучал по зимним лыжам. Сейчас в его копилке полезных увлечений: горные и беговые лыжи, ролики, велосипед и конечно утренняя зарядка на свежем воздухе.Сегодня его первое занятие в качестве инструктора. Военный провизор с богатым спортивным опытом захотел поделиться с кировчанами своими знаниями.Присоединиться к утренней разминке может любой желающий. Все что нужно, это повторять за инструктором в меру своих возможностей.В Гагаринском парке зарядка начинается в 6 часов и проходит по понедельникам, средам и пятницам. Так же размяться с утра пораньше можно в Слободе Никольской, в сквере у Театральной площади, Парке ЛПК Нововятска и на юго-западе в парке у "Быстрицы".В июле к городским зарядкам присоединится Северная Набережная, Александровский сад, Лянгасово и Порошино. А уже сегодня первая зарядка состоялась в городе Кирово-Чепецке.