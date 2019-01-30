Полеты квадрокоптеров и передачу сетей водоснабжения обсудили депутаты Кировской гордумы

Накануне в Кирове депутаты гордумы одобрили изменения в правилах, касающиеся полетов квадрокоптеров, а также приняли решение передать часть сетей водоснабжения и водоотведения в ведение "Водоканала".
Квадрокоптеры и вообще беспилотники очень популярны во всем мире, но для того, чтобы использовать их в пределах города Кирова для фото и видеосъемки или каких-то других целей, нужно иметь соответствующее разрешение. Новые правила согласованы с линейным отделом полиции на транспорте и с ФСБ.
КОНСТАНТИН ЕГОРОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ПРОФИЛАКТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Внесены изменения, которые касаются сокращения сроков рассматривания заявлений. Срок сокращен до 3 дней».
Сейчас идет активный процесс передачи инженерных сетей от ККС к Водоканалу, переходит на новую работу и персонал. Депутаты единогласно поддержали инициативу передать бесхозяйные сети и канализацию посёлка Дороничи в ведомство Водоканала.
ЕЛЕНА ЛЯПУНОВА, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Городской думой предлагается закрепить за МУП "Водоканал" наружные сети водоснабжения и водоотведения в новых детских садах, на ул. Энгельса 25 а, и Энгельса 4».
Рассмотрели депутаты и ряд других вопросов. Так МФЦ в Нововятске выделили здание на улице Советской. Также рассмотрели изменения, касающиеся выполнения наказов избирателей и решения вопросов социальной защиты отдельных категорий граждан.
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