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Приёмка улицы Упита после ремонта

Вчера, 17:24 | Просмотров: 124 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кирове продолжается ремонт дорог по программе "Безопасные и качественные дороги". Как прошла приемка улицы Упита?

От дефектов и выбоин остались только воспоминания. Теперь проезжая часть улицы Андрея Упита - идеально ровное полотно. Дело за малым, но очень важным - качество покрытия проверяют контролирующие службы и выдают вердикт: соответствует ли дорога стандартам.

Приёмка улицы Упита после ремонта МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«На сегодняшнее число проведены все лабораторные исследования, был взят асфальтобетон на рассев - все в пределах ГОСТа».
 
 
661 метр ровного асфальта, автомобилисты признаются - сейчас даже хочется лишний раз сесть за руль. На ремонт проезжей части было потрачено 17 с половиной миллионов рублей. Несмотря на сложности, покрытие сдали вовремя.

Приёмка улицы Упита после ремонта ВИТАЛИЙ ПАВЛОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОРГАНИЗАЦИИ-ПОДРЯДЧИКА:
«Работы проходили в ночное время, так как днем невозможно здесь работать, поток машин очень большой, интенсивность высокая. Эвакуация машин присутствовала, то есть 10 машин за смену – эвакуировали».
 
Теперь новому покрытию предстоит главную проверку - временем.
Ленина, Воровского, Попова - это только часть улиц, которые должны отремонтировать в этом году.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Первоначально заявляли 19 объектов, но в связи с тем, что у нас получена экономия порядка 27 миллионов рублей в результате торгов, мы предполагаем отремонтировать улицу Спасскую - от Ленина до Октябрьского проспекта».


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