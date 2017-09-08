Приёмка улицы Упита после ремонта
От дефектов и выбоин остались только воспоминания. Теперь проезжая часть улицы Андрея Упита - идеально ровное полотно. Дело за малым, но очень важным - качество покрытия проверяют контролирующие службы и выдают вердикт: соответствует ли дорога стандартам.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
ВИТАЛИЙ ПАВЛОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОРГАНИЗАЦИИ-ПОДРЯДЧИКА:
«Работы проходили в ночное время, так как днем невозможно здесь работать, поток машин очень большой, интенсивность высокая. Эвакуация машин присутствовала, то есть 10 машин за смену – эвакуировали».
Теперь новому покрытию предстоит главную проверку - временем.
Ленина, Воровского, Попова - это только часть улиц, которые должны отремонтировать в этом году.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Первоначально заявляли 19 объектов, но в связи с тем, что у нас получена экономия порядка 27 миллионов рублей в результате торгов, мы предполагаем отремонтировать улицу Спасскую - от Ленина до Октябрьского проспекта».
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