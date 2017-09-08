Приёмка улицы Упита после ремонта

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«На сегодняшнее число проведены все лабораторные исследования, был взят асфальтобетон на рассев - все в пределах ГОСТа».

В Кирове продолжается ремонт дорог по программе "Безопасные и качественные дороги". Как прошла приемка улицы Упита?От дефектов и выбоин остались только воспоминания. Теперь проезжая часть улицы Андрея Упита - идеально ровное полотно. Дело за малым, но очень важным - качество покрытия проверяют контролирующие службы и выдают вердикт: соответствует ли дорога стандартам.661 метр ровного асфальта, автомобилисты признаются - сейчас даже хочется лишний раз сесть за руль. На ремонт проезжей части было потрачено 17 с половиной миллионов рублей. Несмотря на сложности, покрытие сдали вовремя.Теперь новому покрытию предстоит главную проверку - временем.Ленина, Воровского, Попова - это только часть улиц, которые должны отремонтировать в этом году.