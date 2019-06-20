Кировские кладбища завалены мусором

Мусор, борщевик, плохие дороги. Кировские городские кладбища находятся далеко не в самом лучшем состоянии. Станет ли чище в местах упокоения?До Федяковского кладбища добраться не просто. Оно располагается в 19-ти километрах от Кирова. Несмотря на такие трудности, Алла Алексеевна часто приезжает на могилу к супругу. Пенсионерка часто негодует, почему кладбище находится в таком неухоженном состоянии.Целая гора мусора, высотой с человеческий рост. Однако - это далеко не единственное неприглядное место. Есть на Федяковском кладбище и "импровизированные" мусорки.Это подтверждают и в дирекции кладбища. Сейчас Федяковское кладбище не имеет договора с обслуживающей организацией. Мусор вывозить попросту не кому. Некому косить траву, поэтому территория начинает зарастать борщевиком. Отметим, проблемы с вывозом мусора существуют и на других городских кладбищах. Представители администрации признают проблему и обещают устранить все промахи, правда, точные сроки не указывают.Это новое Бахтинское кладбище. Весной здесь случился настоящий потоп. Решать проблему никто не стал, потому что место упокоения никому не принадлежит. Вообще непонятно, на каких основаниях здесь хоронили людей. К себе на баланс администрация Кирова кладбище до сих пор не взяла.В Кирове 13-ть муниципальных кладбищ. Объем мусора увеличивается с каждым годом, говорят в администрации, причем значительно. Чиновники обещают приложить все усилия, чтобы ситуацию исправить, а так же призывают жителей не оставлять мусор на дорожках, не сбрасывать его на заброшенные могилы, а нести к контейнерам.