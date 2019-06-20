Кировские кладбища завалены мусором

Мусор, борщевик, плохие дороги. Кировские городские кладбища находятся далеко не в самом лучшем состоянии. Станет ли чище в местах упокоения?
До Федяковского кладбища добраться не просто. Оно располагается в 19-ти километрах от Кирова. Несмотря на такие трудности, Алла Алексеевна часто приезжает на могилу к супругу. Пенсионерка часто негодует, почему кладбище находится в таком неухоженном состоянии.
АЛЛА КОЛБ:
«Воду не завозят, мусорные кучи огромные, тоже не вывозят. Извините, такой вопрос - биотуалеты... Даже к ним подойти невозможно, не то что пользоваться. Содержание на кладбища в этом году - никакое».
Целая гора мусора, высотой с человеческий рост. Однако - это далеко не единственное неприглядное место. Есть на Федяковском кладбище и "импровизированные" мусорки.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Траву скосили, бросили, получилась целая куча. Траву не донесли до контейнеров примерно метров тридцать. Как выясняется, большую часть мусора создают те, кто приходит ухаживать за могилами своих родных и близких».
Это подтверждают и в дирекции кладбища. Сейчас Федяковское кладбище не имеет договора с обслуживающей организацией. Мусор вывозить попросту не кому. Некому косить траву, поэтому территория начинает зарастать борщевиком. Отметим, проблемы с вывозом мусора существуют и на других городских кладбищах. Представители администрации признают проблему и обещают устранить все промахи, правда, точные сроки не указывают.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Проанализировав всю практику, чтобы не допускать таких ситуаций с образованием мусора на кладбищах, учтем все негативные моменты, что бы в следующем году нам перейти на более эффективный способ содержания кладбищ».
- Сегодня 15-е апреля 2019й год. Приехали на сороковой день, все в воде! Могилки провалились, плавают в воде.
Это новое Бахтинское кладбище. Весной здесь случился настоящий потоп. Решать проблему никто не стал, потому что место упокоения никому не принадлежит. Вообще непонятно, на каких основаниях здесь хоронили людей. К себе на баланс администрация Кирова кладбище до сих пор не взяла.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По Бахте, там до сих пор в процессе проведения кадастровых работ. Идет документальная работа, там изначально большая часть кладбищ изначально находилась на территории участка, который находится в частной собственности. Что бы нам, муниципалитету начинать обслуживать данное кладбище, приходится проводить определенный этап работ, что бы это к себе забрать».
В Кирове 13-ть муниципальных кладбищ. Объем мусора увеличивается с каждым годом, говорят в администрации, причем значительно. Чиновники обещают приложить все усилия, чтобы ситуацию исправить, а так же призывают жителей не оставлять мусор на дорожках, не сбрасывать его на заброшенные могилы, а нести к контейнерам.