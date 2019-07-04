Кировчане отмечают День семьи, любви и верности

Православные верующие сегодня отмечают день памяти благоверных Петра и Февронии, святых покровителей семьи. По традиции, в Кирове был совершен крестный ход.Дарья и Александр познакомились пять лет назад, когда провожали Великорецкий Крестный ход. Они искренне верят, что состоятся их счастливой семье помогли муромские святые.По традиции в Кирове день памяти святых благоверных Петра и Февронии празднуют в храме Иоанна Предтечи.Здесь митрополит Вятский и Слободской Марк совершил чин освящения новой иконы святых. После молебна святой образ отправился в крестный ход.Крестный ход прошел от храма Иоанна Предтечи до Александровского сада к памятнику святым, где был отслужен молебен. К муромскому князю Петру и его жене Февронии обращаются с молитвами о семейном счастье. Любовь и Валерий вместе уже полвека, говорят, что святые помогают укрепить их союз.В день памяти Петра и Февронии верующие приходят к образу святых, веря, что прикосновение к святыне благословит их семейную жизнь. Новая освещенная икона муромских святых с 8 июля будет находиться в храме Иоанна Предтечи.