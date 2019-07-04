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Кировчане отмечают День семьи, любви и верности

Кировчане отмечают День семьи, любви и верности

Вчера, 14:56
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Юлия Шалаева

Православные верующие сегодня отмечают день памяти благоверных Петра и Февронии, святых покровителей семьи. По традиции, в Кирове был совершен крестный ход.

Дарья и Александр познакомились пять лет назад, когда провожали Великорецкий Крестный ход. Они искренне верят, что состоятся их счастливой семье помогли муромские святые.

ДАРЬЯ ТАРТЫШЕВА:
«Можно сказать нас судьба свела, молились Петру и Февронии. И благодаря ей встретились, и мы сейчас каждый год ходим - для нас это традиция, для нашей семьи».

По традиции в Кирове день памяти святых благоверных Петра и Февронии празднуют в храме Иоанна Предтечи.
Здесь митрополит Вятский и Слободской Марк совершил чин освящения новой иконы святых. После молебна святой образ отправился в крестный ход.

Крестный ход прошел от храма Иоанна Предтечи до Александровского сада к памятнику святым, где был отслужен молебен. К муромскому князю Петру и его жене Февронии обращаются с молитвами о семейном счастье. Любовь и Валерий вместе уже полвека, говорят, что святые помогают укрепить их союз.

ЛЮБОВЬ И ВАЛЕРИЙ АБАШЕВЫ:
- В чем секрет семейного счастья?
- Уступать, терпеть. Самое главное - терпение.

В день памяти Петра и Февронии верующие приходят к образу святых, веря, что прикосновение к святыне благословит их семейную жизнь. Новая освещенная икона муромских святых с 8 июля будет находиться в храме Иоанна Предтечи.

Кировчане отмечают День семьи, любви и верности

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