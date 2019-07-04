Прямой эфир
04 июл 17:23 Кировские призывники отправились на службу в армию 05 июл 11:02 8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово 05 июл 17:32 Президентские гранты в Кильмези 04 июл 15:14 Археологические раскопки в Слободском районе 04 июл 12:47 В Кировской области назвали лучших охотников-волчатников. 04 июл 14:35 На трассе Зуевка-Кырчаны погибли двое молодых людей. 05 июл 17:25 Налоговики выявили 24 тысячи ошибочных платежей кировчан 05 июл 17:29 Радужнинские танцоры завоевали награды на фестивале в Абхазии 04 июл 11:28 Непригодные для комфортного проживания земельные участки под дома 05 июл 17:26 Исторический облик дома № 17 на улице Орловской будет восстановлен
18°C
$
63,87
71,71
09 июля 12:19
09 июл 12:10 Чемпионы по компьютерному многоборью встретились с главой региона 09 июл 10:58 В Слободском районе подсчитывают ущерб от разрушительного смерча 08 июл 21:00 Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района 08 июл 20:16 В Кирове ветхие исторические здания планируют продавать за 1 рубль. 08 июл 19:48 Природная стихия обрушилась на вятские леса. 08 июл 17:28 «Кубок дикого ястреба» собрал любителей легкой внедорожной техники 08 июл 17:24 В Кирове представили национальный план развития конкуренции 08 июл 16:15 В Кирове выявили многочисленные нарушения при эксплуатации мостовых сооружений. 08 июл 15:56 В Кирово-Чепецком районе в придорожной канаве утонул ВАЗ-21140. 08 июл 14:56 Кировчане отмечают День семьи, любви и верности
Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района

Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района

Вчера, 21:00
585
Валентина Палкина

Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района. Праздничные мероприятия проходили в течение трех дней.

В этом году Белохолуницкий район отмечает двойной юбилей – 90 лет исполнилось муниципальному образованию и 255 лет городу Белая Холуница. На главной площади состоялось торжественное шествие, в котором участвовали представители предприятий и организаций, учителя, врачи, работники культуры, делегации сельских поселений района.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Россия сильна вот такими прекрасными городами и, самое главное, вами, дорогие жители, я от всей души, от себя, от имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас с этими праздниками, желаю успехов, счастья и всего самого доброго!».

Председатель Законодательного собрания области вручил медаль "За любовь и верность" Андрею и Светлане Изергиным. Оба работают в школе и вместе уже 30 лет.

СВЕТЛАНА ИЗЕРГИНА:
«В первую очередь, это любовь и чувство друг друга, когда со временем начинаешь мыслить и думать практически одинаково и понимаешь друг друга без слов».

В этот же день в Белой Холунице прошел 5-ый межрегиональный фестиваль железа, где можно было узнать о богатой истории литейного дела, традициях кузнечного мастерства.

АНДРЕЙ ТИТОВ, УЧАСТНИК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЖЕЛЕЗА (Г. ТЮМЕНЬ):
«Вдруг кому-то это понравится, это делается для того, чтобы ремесло не умирало, чтобы оно развивалось, еще мы знакомимся, тут кузнецы со всей России приехали, что-то смотрим друг у друга, делимся секретами».

И кто сказал, что кузнечное дело - совсем не женская профессия? Татьяна Мельченко из города Нытва художественной ковкой увлеклась, глядя на мужа, который терпеливо обучал ее основам этого мастерства.

ТАТЬЯНА МЕЛЬЧЕНКО УЧАСТНИЦА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЖЕЛЕЗА (Г. НЫТВА):
«У меня художественное образование, всегда хочется что-то сотворить, а если это еще имеет практическую направленность, можно как-то использовать в быту или для ландшафтного дизайна, это гораздо лучше, чем просто картина».

Юбилейные торжества в Белой Холунице продолжались в течение трех дней. И жители это заслужили. Люди здесь замечательные, трудолюбивые и ответственные. А руководство района делает всё, чтобы улучшить жизнь земляков.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Важно то, что Белая Холуница старается попасть во все национальные проекты, у них появилась территория опережающего развития, они активно работают в программе моногородов, и национальные проекты, о которых мы все говорим, здесь начинают претворять в жизнь, тоже важно, важно, когда каждый житель видит, что что-то меняется в лучшую сторону».

Жители Белой Холуницы и гости праздника смогли побывать на различных мастер-классах и просто отдохнуть всей семьей.

Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама