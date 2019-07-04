Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района. Праздничные мероприятия проходили в течение трех дней.В этом году Белохолуницкий район отмечает двойной юбилей – 90 лет исполнилось муниципальному образованию и 255 лет городу Белая Холуница. На главной площади состоялось торжественное шествие, в котором участвовали представители предприятий и организаций, учителя, врачи, работники культуры, делегации сельских поселений района.Председатель Законодательного собрания области вручил медаль "За любовь и верность" Андрею и Светлане Изергиным. Оба работают в школе и вместе уже 30 лет.В этот же день в Белой Холунице прошел 5-ый межрегиональный фестиваль железа, где можно было узнать о богатой истории литейного дела, традициях кузнечного мастерства.И кто сказал, что кузнечное дело - совсем не женская профессия? Татьяна Мельченко из города Нытва художественной ковкой увлеклась, глядя на мужа, который терпеливо обучал ее основам этого мастерства.Юбилейные торжества в Белой Холунице продолжались в течение трех дней. И жители это заслужили. Люди здесь замечательные, трудолюбивые и ответственные. А руководство района делает всё, чтобы улучшить жизнь земляков.Жители Белой Холуницы и гости праздника смогли побывать на различных мастер-классах и просто отдохнуть всей семьей.