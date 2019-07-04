Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района. Праздничные мероприятия проходили в течение трех дней.
В этом году Белохолуницкий район отмечает двойной юбилей – 90 лет исполнилось муниципальному образованию и 255 лет городу Белая Холуница. На главной площади состоялось торжественное шествие, в котором участвовали представители предприятий и организаций, учителя, врачи, работники культуры, делегации сельских поселений района.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Россия сильна вот такими прекрасными городами и, самое главное, вами, дорогие жители, я от всей души, от себя, от имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас с этими праздниками, желаю успехов, счастья и всего самого доброго!».
Председатель Законодательного собрания области вручил медаль "За любовь и верность" Андрею и Светлане Изергиным. Оба работают в школе и вместе уже 30 лет.
СВЕТЛАНА ИЗЕРГИНА:
«В первую очередь, это любовь и чувство друг друга, когда со временем начинаешь мыслить и думать практически одинаково и понимаешь друг друга без слов».
В этот же день в Белой Холунице прошел 5-ый межрегиональный фестиваль железа, где можно было узнать о богатой истории литейного дела, традициях кузнечного мастерства.
АНДРЕЙ ТИТОВ, УЧАСТНИК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЖЕЛЕЗА (Г. ТЮМЕНЬ):
«Вдруг кому-то это понравится, это делается для того, чтобы ремесло не умирало, чтобы оно развивалось, еще мы знакомимся, тут кузнецы со всей России приехали, что-то смотрим друг у друга, делимся секретами».
И кто сказал, что кузнечное дело - совсем не женская профессия? Татьяна Мельченко из города Нытва художественной ковкой увлеклась, глядя на мужа, который терпеливо обучал ее основам этого мастерства.
ТАТЬЯНА МЕЛЬЧЕНКО УЧАСТНИЦА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЖЕЛЕЗА (Г. НЫТВА):
«У меня художественное образование, всегда хочется что-то сотворить, а если это еще имеет практическую направленность, можно как-то использовать в быту или для ландшафтного дизайна, это гораздо лучше, чем просто картина».
Юбилейные торжества в Белой Холунице продолжались в течение трех дней. И жители это заслужили. Люди здесь замечательные, трудолюбивые и ответственные. А руководство района делает всё, чтобы улучшить жизнь земляков.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Важно то, что Белая Холуница старается попасть во все национальные проекты, у них появилась территория опережающего развития, они активно работают в программе моногородов, и национальные проекты, о которых мы все говорим, здесь начинают претворять в жизнь, тоже важно, важно, когда каждый житель видит, что что-то меняется в лучшую сторону».
Жители Белой Холуницы и гости праздника смогли побывать на различных мастер-классах и просто отдохнуть всей семьей.