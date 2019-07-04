В Кирове ветхие исторические здания планируют продавать за 1 рубль.

Об этом шла речь на первом заседании недавно созданного общественного совета при Управлении госохраны объектов культурного наследия.По информации kirov-portal.ru со ссылкой на слова главы управления Михаила Ус, в администрации города Кирова недавно было принято решение о разработке нормативно-правового акта, который даст возможность выставлять на торги объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, за символическую цену в 1 рубль.При этом покупатель будет обязан восстановить и отреставрировать здание.Отметим, что подобный опыт в городе уже имеется. В 2017 году на торги со стартовой ценой в 1 рубль было выставлено здание бывшего Общественного собрания на улице Ленина, 82. В итоге помещение было продано за 700 тысяч рублей.Сейчас его восстановление практически завершено.