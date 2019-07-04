Волонтеры проекта "Чистая память" восстанавливают историю жизни двух машинистов, погибших в 1942 году. В Кирове на Лобановском кладбище добровольцы обнаружили две неухоженные могилы.
За могилами долго ухаживали. Однако время не щадит ни камень, ни металл. Надгробия сейчас находятся далеко не в самом лучшем состоянии. Эти могилы на Лобановском кладбище обнаружили волонтеры проекта "Чистая память". Как выяснилось, погибшие в 42-м году были машинистами.
ВАЛЕРИЯ ПЛАСТИНИНА, ХРАНИТЕЛЬ ФОНДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУЗЕЯ НА СТАНЦИИ КИРОВ:
«Документы с нашего архива, о том, что они у нас работали. Когда они устроились на работу и когда закончили свою деятельность, в связи со смертью».
Александр Васильевич Бяков и Николай Григорьевич Кириллов погибли в 1942-м. Хранитель фонда железнодорожного музея Валерия Пластинина отыскала в архивах статью об одном из машинистов. Материал был опубликован в газете "Волжская магистраль" в 40-м году.
ВАЛЕРИЯ ПЛАСТИНИНА, ХРАНИТЕЛЬ ФОНДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУЗЕЯ НА СТАНЦИИ КИРОВ:
«Объявляют благодарность бригадиру-машинисту Кириллову и о том, что товарищ Кириллов с помощником Князевым и кочегаром Бердниковым в Котельнич прибыл на 37 минут раньше, а обратно на 2 часа 23 минуты, что в те времена было практически нереально».
Трудовые подвиги машинисты совершали и в дни Великой Отечественной войны. Однако, одна из поездок оказалась роковой. Александр Васильевич и Николай Григорьевич могли работать в одной бригаде, скорее всего погибли в результате одного и того же происшествия.
ВАЛЕРИЙ РЫКОВ, ВЕТЕРАН ГЖД:
«Тут две версии. Или котел взорвался, или большая авария произошла. Сход подвижного состава».
Представители железной дороги и волонтеры зажгли в честь машинистов свечи, почтили их память минутой молчания и возложили к могилам цветы. Впереди большая работа. Они изучают надгробия на Лобановском кладбище, ищут заброшенные могилы времен Великой Отечественной войны. Главная задача добровольцев - сохранить память.
ЕЛЕНА БУКШТЫН, ВОЛОНТЕР:
«Выходим на лобановское кладбище и убираем вот эти могилки, повязываем их сигнальными лентами. Захоронения 1941-1945 годов, составляем документ, который будет отражать всех, кто похоронен в этот момент на Лобановском кладбище».
Изучением заброшенных могил на Лобановском кладбище занимаются "Волонтеры победы", добровольцы серебряного возраста и другие активисты. Их работа уже приносит плоды.
ОЛЬГА СТАНКЕВИЧ, ВОЛОНТЕР:
«На сегодня у нас найдено и поднято, что называется, из небытия - 324 захоронения. Из них 35 детских. Т.е. детей недоживших до годика. Захоронения, еще раз повторяю, гражданские, не военные, 41-45 годов».
Проект "Чистая память" получит дальнейшее развитие. К нему должны подключиться студенты. Они не только будут искать заброшенные могилы, и восстанавливать таблички с именами, но и прибираться возле захоронений.