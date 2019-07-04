Волонтеры проекта "Чистая память" восстанавливают историю жизни двух машинистов, погибших в 1942 году. В Кирове на Лобановском кладбище добровольцы обнаружили две неухоженные могилы.За могилами долго ухаживали. Однако время не щадит ни камень, ни металл. Надгробия сейчас находятся далеко не в самом лучшем состоянии. Эти могилы на Лобановском кладбище обнаружили волонтеры проекта "Чистая память". Как выяснилось, погибшие в 42-м году были машинистами.Александр Васильевич Бяков и Николай Григорьевич Кириллов погибли в 1942-м. Хранитель фонда железнодорожного музея Валерия Пластинина отыскала в архивах статью об одном из машинистов. Материал был опубликован в газете "Волжская магистраль" в 40-м году.Трудовые подвиги машинисты совершали и в дни Великой Отечественной войны. Однако, одна из поездок оказалась роковой. Александр Васильевич и Николай Григорьевич могли работать в одной бригаде, скорее всего погибли в результате одного и того же происшествия.Представители железной дороги и волонтеры зажгли в честь машинистов свечи, почтили их память минутой молчания и возложили к могилам цветы. Впереди большая работа. Они изучают надгробия на Лобановском кладбище, ищут заброшенные могилы времен Великой Отечественной войны. Главная задача добровольцев - сохранить память.Изучением заброшенных могил на Лобановском кладбище занимаются "Волонтеры победы", добровольцы серебряного возраста и другие активисты. Их работа уже приносит плоды.Проект "Чистая память" получит дальнейшее развитие. К нему должны подключиться студенты. Они не только будут искать заброшенные могилы, и восстанавливать таблички с именами, но и прибираться возле захоронений.