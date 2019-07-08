Кировские садоводы спасли и приютили зайчат

Кировские садоводы почувствовали себя героями знаменитого некрасовского произведения о Деде Мазае. Им пришлось заботиться о новорождённых зайчатах.
Привыкшие к непрошенным гостям, садоводы наткнулись на того, кто никуда не торопился. Зайчиха для появления потомства облюбовала клумбу. Родившиеся зайчата стали полной неожиданностью для людей. Поразило их и поведение мамы.
- Приходим через полчаса. Они гуляют около клумбы. А она встала, отряхнулась и ушла.
На произвол судьбы зайчат решено было не оставлять. Желание позаботиться о них проявила бабушка Поля.
ПОЛИНА СИТНИКОВА, САДОВОД:
«Они у меня живут в отдельном кабинете, на веранде. Тепло там. Есть даже печка. Ее включаю, когда бывает холодно. Давайте Степашки. Ну и ты, главный Степан давай».
Кабинет новых жильцов обставлен с учетом их требований. Есть спальное место и где можно порезвиться.
Этим ушастикам две недели. Уход за ними изменил распорядок дня женщины. Теперь приходится по часу тратить на кормление. В рационе - зелень, морковь и молоко.
- Ловим. Тихонько, спокойно. Так отдохни маленько. Так вот культурно обтеремся.
Взаимопонимание с новыми постояльцами у Полины Ситниковой наступило быстро. Спокойно они отнеслись и к приходу ветеринара. Осмотрев зайчат, она пришла к выводу. Все трое здоровы и отлично выглядят для своего возраста.
ТАТЬЯНА БЕЛЯЕВА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ:
«Зайчики отличаются от кроликов тем, что они не любят замкнутого пространства. Это очень маленькое место для них. Хорошим местом будет вся эта комната».
Кабинетные прогулки порой доставляют трудности. Зайчата норовят исследовать все углы. Поэтому нужен глаз да глаз, чтобы не потерять их из виду. Но когда дружная семейка собирается вместе, царит любовь и ласка.
- Это у меня успокоение души. Понимаете. Вот они друг друга лижут.
Ушастые сорванцы скоро покинут дом бабушки Поли. Нашелся человек, который заберет их на воспитание. И хочется верить, что жизнь зайчат будет такой же счастливой, какой она стала с момента их появления на свет.