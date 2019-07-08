Кировские садоводы спасли и приютили зайчат

Кировские садоводы почувствовали себя героями знаменитого некрасовского произведения о Деде Мазае. Им пришлось заботиться о новорождённых зайчатах.Привыкшие к непрошенным гостям, садоводы наткнулись на того, кто никуда не торопился. Зайчиха для появления потомства облюбовала клумбу. Родившиеся зайчата стали полной неожиданностью для людей. Поразило их и поведение мамы.На произвол судьбы зайчат решено было не оставлять. Желание позаботиться о них проявила бабушка Поля.Кабинет новых жильцов обставлен с учетом их требований. Есть спальное место и где можно порезвиться.Этим ушастикам две недели. Уход за ними изменил распорядок дня женщины. Теперь приходится по часу тратить на кормление. В рационе - зелень, морковь и молоко.Взаимопонимание с новыми постояльцами у Полины Ситниковой наступило быстро. Спокойно они отнеслись и к приходу ветеринара. Осмотрев зайчат, она пришла к выводу. Все трое здоровы и отлично выглядят для своего возраста.Кабинетные прогулки порой доставляют трудности. Зайчата норовят исследовать все углы. Поэтому нужен глаз да глаз, чтобы не потерять их из виду. Но когда дружная семейка собирается вместе, царит любовь и ласка.Ушастые сорванцы скоро покинут дом бабушки Поли. Нашелся человек, который заберет их на воспитание. И хочется верить, что жизнь зайчат будет такой же счастливой, какой она стала с момента их появления на свет.