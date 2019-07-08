Прямой эфир
12 июл 11:11 В Кирове за взятку задержан директор спортшколы «Юность». 08 июл 21:00 Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района 09 июл 10:58 В Слободском районе подсчитывают ущерб от разрушительного смерча 09 июл 14:38 В Кирове на стройплощадке погиб рабочий. 10 июл 10:50 Неравнодушные люди помогли спасти собаку 08 июл 19:48 Природная стихия обрушилась на вятские леса. 08 июл 15:56 В Кирово-Чепецком районе в придорожной канаве утонул ВАЗ-21140. 08 июл 20:16 В Кирове ветхие исторические здания планируют продавать за 1 рубль. 09 июл 15:06 Жители Кстинино сами благоустраивают своё село 08 июл 14:56 Кировчане отмечают День семьи, любви и верности
$
63,02
71,01
12 июля 22:54
12 июл 17:54 Кировские садоводы спасли и приютили зайчат 12 июл 17:48 В Кировской области пчеловоды опасаются массовой гибели пчел 12 июл 11:11 В Кирове за взятку задержан директор спортшколы «Юность». 12 июл 11:05 В Куменском районе определили лучшую доярку области 12 июл 11:02 На общественном совете обсудили судьбу объекта "Марадыковский" 12 июл 11:00 Пожар в Затоне оказался маскировкой убийства 12 июл 11:00 Круглосуточные мини-маркеты продолжают нарушать правила торговли алкоголем 12 июл 11:00 В Кирове представлен уникальный проект визуальных искусств «Русский север» 12 июл 10:38 Смертельное ДТП в Яранском районе. 11 июл 17:49 Почему дети становятся жертвами собственных родителей
Кировские садоводы спасли и приютили зайчат

Кировские садоводы спасли и приютили зайчат

Сегодня, 17:54
164
Роман Четвериков

Кировские садоводы почувствовали себя героями знаменитого некрасовского произведения о Деде Мазае. Им пришлось заботиться о новорождённых зайчатах.

Привыкшие к непрошенным гостям, садоводы наткнулись на того, кто никуда не торопился. Зайчиха для появления потомства облюбовала клумбу. Родившиеся зайчата стали полной неожиданностью для людей. Поразило их и поведение мамы.

- Приходим через полчаса. Они гуляют около клумбы. А она встала, отряхнулась и ушла.

На произвол судьбы зайчат решено было не оставлять. Желание позаботиться о них проявила бабушка Поля.

ПОЛИНА СИТНИКОВА, САДОВОД:
«Они у меня живут в отдельном кабинете, на веранде. Тепло там. Есть даже печка. Ее включаю, когда бывает холодно. Давайте Степашки. Ну и ты, главный Степан давай».

Кабинет новых жильцов обставлен с учетом их требований. Есть спальное место и где можно порезвиться.

Этим ушастикам две недели. Уход за ними изменил распорядок дня женщины. Теперь приходится по часу тратить на кормление. В рационе - зелень, морковь и молоко.

- Ловим. Тихонько, спокойно. Так отдохни маленько. Так вот культурно обтеремся.

Взаимопонимание с новыми постояльцами у Полины Ситниковой наступило быстро. Спокойно они отнеслись и к приходу ветеринара. Осмотрев зайчат, она пришла к выводу. Все трое здоровы и отлично выглядят для своего возраста.

ТАТЬЯНА БЕЛЯЕВА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ:
«Зайчики отличаются от кроликов тем, что они не любят замкнутого пространства. Это очень маленькое место для них. Хорошим местом будет вся эта комната».

Кабинетные прогулки порой доставляют трудности. Зайчата норовят исследовать все углы. Поэтому нужен глаз да глаз, чтобы не потерять их из виду. Но когда дружная семейка собирается вместе, царит любовь и ласка.

- Это у меня успокоение души. Понимаете. Вот они друг друга лижут.

Ушастые сорванцы скоро покинут дом бабушки Поли. Нашелся человек, который заберет их на воспитание. И хочется верить, что жизнь зайчат будет такой же счастливой, какой она стала с момента их появления на свет.

Кировские садоводы спасли и приютили зайчат

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама