Пробка от Корчемкино до Зонального: что случилось в среду на ул. Ленина?

На улице Ленина со стороны Нововятска начались работы по ремонту подъездных путей к остановкам общественного транспорта. В ситуации водители сориентировались не сразу, поэтому в первые дни пришлось стоять в пробках. Как долго продлятся работы, и ожидать ли очередных заторов?Тот случай, когда автомобилисты завидуют пешеходам. В такую пробку здесь не попадали давно - от слободы Корчемкино до Зонального института. Людям понадобилось около часа, чтобы преодолеть несколько километров. Препятствиями стали и пара ДТП, и ремонт подъездных путей к остановке общественного транспорта.Стратегическая, потому что на юге города активно строятся жилые дома, единственная же дорога к центру при этом не расширяется. Теперь же из-за работ и вовсе наблюдается сужение проезжей части, хотя это вынужденная мера. Сегодня на подъезде к остановке "Зональный институт" проводится фрезерование, укладка плит и асфальтирование. А колонна автомобилей впереди кажется бесконечной.Сегодня начались работы еще у одной остановки - "Хлыновской". А значит, кировчане, спешащие утром в центр города, должны учитывать это, отправляясь в путь. Работы продлятся до 15 августа.