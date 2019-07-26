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Пробка от Корчемкино до Зонального: что случилось в среду на ул. Ленина?

Пробка от Корчемкино до Зонального: что случилось в среду на ул. Ленина?

Сегодня, 17:32
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Карина Алоян

На улице Ленина со стороны Нововятска начались работы по ремонту подъездных путей к остановкам общественного транспорта. В ситуации водители сориентировались не сразу, поэтому в первые дни пришлось стоять в пробках. Как долго продлятся работы, и ожидать ли очередных заторов?

Тот случай, когда автомобилисты завидуют пешеходам. В такую пробку здесь не попадали давно - от слободы Корчемкино до Зонального института. Людям понадобилось около часа, чтобы преодолеть несколько километров. Препятствиями стали и пара ДТП, и ремонт подъездных путей к остановке общественного транспорта.

АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ:
«Как правило, говорят, что пробки возникают по какой-то причине, то ремонт остановок - это проблема временная. И в какой-то степени - это хорошо, дефекты будут устранены, но там проблема стратегическая».

Стратегическая, потому что на юге города активно строятся жилые дома, единственная же дорога к центру при этом не расширяется. Теперь же из-за работ и вовсе наблюдается сужение проезжей части, хотя это вынужденная мера. Сегодня на подъезде к остановке "Зональный институт" проводится фрезерование, укладка плит и асфальтирование. А колонна автомобилей впереди кажется бесконечной.

- Да, часто. По утрам особенно, вот где-то с 7 утра и до 9 утра очень часто бывают пробки здесь, да.
- Филармонии и Блюхера. Вот эта пробка постоянно.

Сегодня начались работы еще у одной остановки - "Хлыновской". А значит, кировчане, спешащие утром в центр города, должны учитывать это, отправляясь в путь. Работы продлятся до 15 августа.

Пробка от Корчемкино до Зонального: что случилось в среду на ул. Ленина?

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