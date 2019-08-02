Действовал с 1652 года: в Яранске восстанавливают самый древний храм Вятки

В Яранске продолжается восстановление Благовещенского храма. Совсем недавно был освящен новый престол. Карина Алоян побывала на месте, и узнала, на каком этапе находятся работы и когда ждать завершения.На благое дело - все вместе. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы - самый древний храм на территории Кировской области, он построен в 1652 году. Ранее храм принадлежал ужскому Вознесенскому монастырю, который прекратил свое существование в 1764 году.Те, кто стоял у истоков реконструкции, которая ввиду сложности восстановительных работ, затянулась более чем на десятилетие, вспоминают, что буквально схватились за голову, когда представили фронт строительных работ.Сейчас в помещении храма сделаны полы, двери, снаружи возведена ограда, привезены новые иконы. Работы много.И конечно, яраничи мечтают о возрождении монастыря. Но теперь обитель будет не мужской, а женской. И молитва монахинь здесь уже звучит.