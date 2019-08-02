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Действовал с 1652 года: в Яранске восстанавливают самый древний храм Вятки

Действовал с 1652 года: в Яранске восстанавливают самый древний храм Вятки

Вчера, 13:59
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Карина Алоян

В Яранске продолжается восстановление Благовещенского храма. Совсем недавно был освящен новый престол. Карина Алоян побывала на месте, и узнала, на каком этапе находятся работы и когда ждать завершения.

На благое дело - все вместе. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы - самый древний храм на территории Кировской области, он построен в 1652 году. Ранее храм принадлежал ужскому Вознесенскому монастырю, который прекратил свое существование в 1764 году.

МОНАХИНЯ ФЕОДОРА:
«Храм подлежит восстанавливать еще как памятник архитектуры очень много работы, Но пока сделали проект, но служба идет каждый день и потихонечку старается жить монашеская обитель».

Те, кто стоял у истоков реконструкции, которая ввиду сложности восстановительных работ, затянулась более чем на десятилетие, вспоминают, что буквально схватились за голову, когда представили фронт строительных работ.

- Конечно, история этого храма нам важна. Важна не просто потому что мы являемся людьми, не просто строителями, а теми, кто хотят сохранить историю этого храма, который пытается восстановиться на Вятской земле.

Сейчас в помещении храма сделаны полы, двери, снаружи возведена ограда, привезены новые иконы. Работы много.

МОНАХИНЯ ФЕОДОРА:
«На днях мы освятили престол полным чином. Здесь из тех исторических событий - был храм Александра Невского, и полагалось, что он был освящен архиерейским чином как храм Александра Невского. И вот на днях мы его освятили как Благовещенских храм новым архиерейским чином».

И конечно, яраничи мечтают о возрождении монастыря. Но теперь обитель будет не мужской, а женской. И молитва монахинь здесь уже звучит.

Действовал с 1652 года: в Яранске восстанавливают самый древний храм Вятки

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