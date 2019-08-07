4000 за жизнь: специалистам будут платить за отказ кировчанок от абортов

В Кировской области планируют ввести стимулирующую выплату сотрудникам кризисных центров за отказ женщины от аборта. Сможет ли эта мера повысить рождаемость в регионе, мы узнали у тех, кто помогает кировским семьям в трудных жизненных ситуациях.
На попечении Центра защиты материнства и детства около 250 семей. Это и мамы-одиночки, и многодетные семьи. Здесь создали гуманитарный склад, куда неравнодушные кировчане приносят одежду и обувь, коляски, кроватки, другие вещи. Решение поощрять специалистов, которые убедят женщин сохранить беременность, здесь считают мерой вынужденной, но необходимой. И в то же время только этим ситуацию не исправить.
ОЛЬГА УСТЮЖАНИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРОО "ЦЕНТР ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА "МОЯ СЕМЬЯ":
«Это должна быть мера поддержки выплаты пособий с 1,5 до 3 лет, у нас очень многие женщины не получают это пособие и жить им не на что, и выйти на работу они не могут, потому что нет садиков, это недостаточная мера, потому что сами люди не хотят рожать, должно появиться желание у самих людей, я считаю».
Кроме того, психологи Центра "Моя семья" проводят предабортное консультирование кризисных беременных в женских консультациях Кирова и по телефону доверия. За четыре года проведено почти четыре тысячи консультаций, после которых несколько сотен женщин сохранили беременность. И здесь важна работа всей команды специалистов.
МАРИЯ МОХОВА, ПСИХОЛОГ КРОО "ЦЕНТР ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА "МОЯ СЕМЬЯ":
«Чтобы это было в комплексе, потому что врач-гинеколог отражает свою картину с точки зрения медицины, психолог отражает психологическую картину, соцработник - пособия, юрист - юридические вопросы, УЗИ-диагност может, например, показать сердцебиение у ребеночка, и женщине очень сложно после этого избавиться от этого малыша, это комплекс мер».
Добавим, что стимулирующая выплата работникам кризисного центра за каждый отказ от прерывания беременности составит 4 000 рублей. Кроме того, в регионе пройдет масштабный опрос женщин о том, какие факторы могут повлиять на их первоначальное решение сделать аборт.