4000 за жизнь: специалистам будут платить за отказ кировчанок от абортов

В Кировской области планируют ввести стимулирующую выплату сотрудникам кризисных центров за отказ женщины от аборта. Сможет ли эта мера повысить рождаемость в регионе, мы узнали у тех, кто помогает кировским семьям в трудных жизненных ситуациях.На попечении Центра защиты материнства и детства около 250 семей. Это и мамы-одиночки, и многодетные семьи. Здесь создали гуманитарный склад, куда неравнодушные кировчане приносят одежду и обувь, коляски, кроватки, другие вещи. Решение поощрять специалистов, которые убедят женщин сохранить беременность, здесь считают мерой вынужденной, но необходимой. И в то же время только этим ситуацию не исправить.Кроме того, психологи Центра "Моя семья" проводят предабортное консультирование кризисных беременных в женских консультациях Кирова и по телефону доверия. За четыре года проведено почти четыре тысячи консультаций, после которых несколько сотен женщин сохранили беременность. И здесь важна работа всей команды специалистов.Добавим, что стимулирующая выплата работникам кризисного центра за каждый отказ от прерывания беременности составит 4 000 рублей. Кроме того, в регионе пройдет масштабный опрос женщин о том, какие факторы могут повлиять на их первоначальное решение сделать аборт.