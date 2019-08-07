В Кировской области действует бесплатная психологическая консультация родителям

В Кировской области создана служба оказания бесплатной консультативной помощи родителям. Консультации уже начались. Их оказывают специалисты детского дома "Надежда".Светлана пришла к детскому психологу, чтобы узнать как помочь своему ребенку адаптироваться к школе. В преддверии нового учебного года эта тема волнует родителей. Особенно тех, чьи дети пойдут в первый класс. Валерий Зырянов пришел на консультацию вместе с дочерью и внучкой. Сегодня они надеются разрешить важные для семьи вопросы.Специалисты детского дома "Надежда" оказали уже более пятисот консультаций для родителей. Приходят с самыми разными вопросами - обучение, воспитание, развитие, адаптация. Помочь здесь готовы всем родителям, воспитывающим детей от рождения до 18 лет.Служба оказания консультативной помощи родителям - это часть большого федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей". Главная цель - помочь родителям в самых разных вопросах. Основные силы проекта расположены в детском доме "Надежда", так как у местных специалистов за плечами огромный опыт работы с семьями.Бесплатные консультации для родителей пока оказывают только кировские специалисты, но уже в ближайшее время подобная служба появится в каждом районе области. Пообщаться с педагогами и психологами можно не только лично - консультации так же оказывают по телефону и через интернет. Кроме того, в рамках проекта предусмотрены выезды на дом.