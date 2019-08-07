В Кировской области действует бесплатная психологическая консультация родителям

В Кировской области создана служба оказания бесплатной консультативной помощи родителям. Консультации уже начались. Их оказывают специалисты детского дома "Надежда".
- Здравствуйте, меня зовут Екатерина Степановна, я психолог, слушаю вас, как вас зовут и с чем вы пришли.
Светлана пришла к детскому психологу, чтобы узнать как помочь своему ребенку адаптироваться к школе. В преддверии нового учебного года эта тема волнует родителей. Особенно тех, чьи дети пойдут в первый класс. Валерий Зырянов пришел на консультацию вместе с дочерью и внучкой. Сегодня они надеются разрешить важные для семьи вопросы.
ВАЛЕРИЙ ЗЫРЯНОВ, ДЕДУШКА:
«У нас были небольшие проблемы с логопедом, решили проконсультироваться со специалистами. Скоро в школу и надо или продолжать заниматься с логопедом, или можно сразу идти в школу».
Специалисты детского дома "Надежда" оказали уже более пятисот консультаций для родителей. Приходят с самыми разными вопросами - обучение, воспитание, развитие, адаптация. Помочь здесь готовы всем родителям, воспитывающим детей от рождения до 18 лет.
СВЕТЛАНА КЛЕКОВКИНА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО ДОМА "НАДЕЖДА" Г.КИРОВА:
«Вопросы воспитания, обучения детей, социализации, поведенческие моменты, логопедические проблемы. Консультанты - педагоги-психологи, логопеды-учителя».
Служба оказания консультативной помощи родителям - это часть большого федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей". Главная цель - помочь родителям в самых разных вопросах. Основные силы проекта расположены в детском доме "Надежда", так как у местных специалистов за плечами огромный опыт работы с семьями.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На реализацию проекта детский дом «Надежда» получил средства федерального бюджета в размере 7,8 млн рублей. Средства будут направлены на оплату услуг специалистов, которые будут проводить консультирование, на обучение специалистов, на оборудование рабочих мест».
Бесплатные консультации для родителей пока оказывают только кировские специалисты, но уже в ближайшее время подобная служба появится в каждом районе области. Пообщаться с педагогами и психологами можно не только лично - консультации так же оказывают по телефону и через интернет. Кроме того, в рамках проекта предусмотрены выезды на дом.