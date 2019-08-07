В Кирово-Чепецк - через Радужный: нововятский переезд закрыт

«Горбатый переезд» в Нововятске закрыли на сутки. Движение машин остановлено в связи с заменой рельсов.Железнодорожный переезд на улице Советской в Нововятском районе известен всем кировским водителям. Когда-то много лет назад эта линия ж/д путей разделила Нововятск на две части - на тех, кто живет до переезда и тех, кто за ним. У опустившегося шлагбаума, ежедневно останавливаются сотни автомобилей. И даже сегодня, хотя о замене железнодорожных путей говорили все региональные СМИ, были те, кто про это не знал.О комфортном передвижении тех, кто живет за переездом, позаботились заранее, но не все остались довольны решением вопроса с пересадкой на бесплатный транспорт.И в самом деле в Правительстве области есть планы построить тоннель под переездом в Нововятске, но пока они не реализованы. Добавим, что переезд закрыт для автомобилей, движение поездов продолжается.Добавим, что в конце августа Переезд снова закроют на сутки для того, чтобы продолжить ремонт. О точных сроках и датах будет сообщено заранее.