Общественники раскритиковали пешеходные переходы у кировских школ

В Кирове дорога в школу может оказаться опасной. Многие пешеходные переходы в областном центре не соответствуют ГОСТам, а нарушения в течение лета так и не были устранены.Активисты ОНФ еще год назад одним из самых опасных признали участок улицы Воровского у шестидесятой школы. В числе замечаний - отсутствие ограждений, а они должны быть не менее 50 метров. А также отсутствие дополнительного знака над проезжей частью. Причем, именно на этом участке дороги в этом году уже пострадали два пешехода.А между тем, на обеспечение безопасности дорожного движения около школ и детских садов еще в апреле городские власти обещали направить не менее 100 миллионов рублей. В планах была установка 29 односекционных светофоров и шести полномасштабных, с вызывным устройством, в том числе, и на Воровского, 153. Однако, работы здесь так и не были проведены, и даже не обновлена разметка.В списке опасных у активистов ОНФ - дорога к школе № 47 на улице Упита и № 3 на улице Дзержинского, на улице Труда у 14-й школы и у 31-й на Некрасова.На улице Современной переход к школе №11 до сих пор обозначен только двумя знаками. Здесь нет ни "зебры", ни искусственных неровностей, ни знаков, которые ограничивают скорость движения и информируют о том, что на проезжей части могут появиться дети. А между тем, до начала нового учебного года осталось три дня.