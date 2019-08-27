Прямой эфир
30 авг 10:00 31 августа откроют движение по путепроводу в Чистые пруды. 31 авг 13:50 В Кирове открыли путепровод в Чистые пруды (ВИДЕО). 30 авг 14:37 В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына. 27 авг 17:39 Французы выбрали Яранск для съёмок реалити-шоу «Пекинский экспресс» 29 авг 18:20 В Слободском районе «Мицубиси L-200» столкнулся с фурой. 02 сен 14:47 Фильм ГТРК Вятка стал победителем II Всероссийского фестиваля телевизионных программ «Золотое кольцо России». 29 авг 11:34 Жители Кировской области получили за заслуги государственные награды 29 авг 17:00 В Вахрушах обустраивают контейнерные площадки 28 авг 17:22 В Слободском у музея высадили купеческий сад 30 авг 21:30 Вятскому Спасскому собору исполнилось 250 лет
17°C
$
66,91
73,2
03 сентября 17:32
03 сен 17:22 В «Перекопе» завершилось Первенство ПФО по летнему биатлону 03 сен 17:18 Семья из Казахстана нашла могилу потерянного бойца Великой Отечественной войны 03 сен 17:12 Педагогам Вятского художественного училища представили нового директора 03 сен 16:26 На Луганской произошло лобовое столкновение грузовика и "Лады Калина". 03 сен 15:04 Кировчане почтили память жертв теракта в Беслане 03 сен 15:00 В Кирове открылась выставка Зураба Церетели 03 сен 14:53 В День окончания Второй мировой войны прошел памятный митинг 03 сен 14:50 Кировская полиция отметила День ППС 03 сен 14:25 В Лебяжском районе выявили факт неправильного хранения удобрений. 03 сен 13:54 У жителя Кирова украли оборудование для создания криптовалюты.
В Кирове открыли путепровод в Чистые Пруды

В Кирове открыли путепровод в Чистые Пруды

Сегодня, 11:50
325
Михаил Конышев

В Кирове состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию путепровода из Чистых прудов – самого крупного дорожного объекта, построенного в Кирове за последние два десятилетия.

Необходимость строительства объекта была вызвана перспективной жилой застройкой южной части Кирова, в том числе строительством нового микрорайона Чистые пруды. До сегодняшнего дня жители микрорайона могли попасть в другую часть города по единственной дороге, проходящей по улице Деповской, что создавало крайне сложную транспортную ситуацию. Проект путепровода был подготовлен в 2009 году. Спустя год прошёл госэкспертизу и несколько лет ждал согласования первых лиц государства. В 2014 году во время визита в Киров Дмитрий Медведев подтвердил выделение федеральных средств на строительство путепровода. Работы начались в октябре 2015-го и завершились через четыре года.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я бы хотел сказать слова искренней благодарности Президенту РФ Владимиру Путину, по инициативе которого в 2015 году было принято решение о строительстве этого объекта. И сейчас осуществляется программа "Безопасные и качественные дороги", благодаря которой кировские дороги уже становятся визитной карточкой региона и которые становятся лучше».

В рамках реализации проекта выполнен полный комплекс мероприятий по обеспечению высокого уровня безопасности движения автомобилей, в том числе установлены мачты освещения, светофоры, бортовые ограждения барьерного типа и тротуары. Кроме того, для обеспечения проездов и подходов к объектам инфраструктуры выполнены примыкания.

ГРИГОРИЙ ВОЛКОВ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ:
«Конечно, такой объект является позитивным сигналом, что субъект готов справляться с большими задачами, готов это делать в сроки, установленные и Президентом и теми сроками, которые все от нас ждете, что город будет развиваться. Поэтому отдельное спасибо строителям».

Трасса путепровода является продолжением городской магистрали и служит транспортной связью между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в городе, а также городскими и внешними автодорогами.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот присутствуя с самого начала строительства этого объекта сегодня гордость за всех нас, что у нас в городе появился такой объект. Я хочу сказать всем большое спасибо. Правительству области - оно держало на контроле этот объект. Руководству города - они продолжили строительство и строителям, которые без остановки, самой сложной магистрали страны построили этот уникальный объект».

Протяжённость путепровода составляет более полутора километров, стоимость строительства - более трех миллиардов рублей, основная часть которых – средства федерального бюджета. На этом работа подрядной организации не заканчивается. На протяжении пяти лет она будет нести гарантийные обязательства для того, чтобы обеспечить безопасное и качественное дорожное движение на путепроводе.

В Кирове открыли путепровод в Чистые Пруды

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама