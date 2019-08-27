В Кирове открыли путепровод в Чистые Пруды

В Кирове состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию путепровода из Чистых прудов – самого крупного дорожного объекта, построенного в Кирове за последние два десятилетия.Необходимость строительства объекта была вызвана перспективной жилой застройкой южной части Кирова, в том числе строительством нового микрорайона Чистые пруды. До сегодняшнего дня жители микрорайона могли попасть в другую часть города по единственной дороге, проходящей по улице Деповской, что создавало крайне сложную транспортную ситуацию. Проект путепровода был подготовлен в 2009 году. Спустя год прошёл госэкспертизу и несколько лет ждал согласования первых лиц государства. В 2014 году во время визита в Киров Дмитрий Медведев подтвердил выделение федеральных средств на строительство путепровода. Работы начались в октябре 2015-го и завершились через четыре года.В рамках реализации проекта выполнен полный комплекс мероприятий по обеспечению высокого уровня безопасности движения автомобилей, в том числе установлены мачты освещения, светофоры, бортовые ограждения барьерного типа и тротуары. Кроме того, для обеспечения проездов и подходов к объектам инфраструктуры выполнены примыкания.Трасса путепровода является продолжением городской магистрали и служит транспортной связью между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в городе, а также городскими и внешними автодорогами.Протяжённость путепровода составляет более полутора километров, стоимость строительства - более трех миллиардов рублей, основная часть которых – средства федерального бюджета. На этом работа подрядной организации не заканчивается. На протяжении пяти лет она будет нести гарантийные обязательства для того, чтобы обеспечить безопасное и качественное дорожное движение на путепроводе.