Кировчане почтили память жертв теракта в Беслане

Россияне отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране проходят патриотические акции. А Кирове в эти минуты на Театральной площади проходит общегородская линейка Памяти. А перед этим акция "Это не должно повториться!" состоялась на площади Маршала Конева.Это был 2004 год. Теракт в бесланской школе унес жизни больше трех сотен человек. Сегодня кировские школьники, вместе со всей страной, вспоминают и оплакивают невинных жертв той чудовищной трагедии.Уже несколько лет, с 2005 года, 3 сентября в календаре памятных дат значится, как День солидарности в борьбе с терроризмом. Патриотические акции проходят по всей стране, и посвящены они в первую очередь событиям в Беслане.Многие участники сегодняшнего мероприятия еще даже не появились на свет, когда произошла трагедия в Беслане. Но знать и помнить об этом необходимо, - считают учителя. И это наша история.Памятник на площади маршала Конева утопает в цветах. Дети почтили память погибших и выпустили в небо двух белых голубей. В надежде на то, что подобных трагедий больше не повторится.