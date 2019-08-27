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Кировчане почтили память жертв теракта в Беслане

Кировчане почтили память жертв теракта в Беслане

Сегодня, 15:04
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Анастасия Елсукова

Россияне отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране проходят патриотические акции. А Кирове в эти минуты на Театральной площади проходит общегородская линейка Памяти. А перед этим акция "Это не должно повториться!" состоялась на площади Маршала Конева.

- Убивали тех, кто кричал и плакал, не выполнял команды террористов.

Это был 2004 год. Теракт в бесланской школе унес жизни больше трех сотен человек. Сегодня кировские школьники, вместе со всей страной, вспоминают и оплакивают невинных жертв той чудовищной трагедии.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Трагедия в Беслане потрясла всю страну, тогда в результате теракта погибли 186 детей, самому маленькому было всего шесть месяцев. Сегодня участникам акции раздали вот таких бумажных голубей. И взрослые, и дети знают о том, что это символ мира».

Уже несколько лет, с 2005 года, 3 сентября в календаре памятных дат значится, как День солидарности в борьбе с терроризмом. Патриотические акции проходят по всей стране, и посвящены они в первую очередь событиям в Беслане.

Многие участники сегодняшнего мероприятия еще даже не появились на свет, когда произошла трагедия в Беслане. Но знать и помнить об этом необходимо, - считают учителя. И это наша история.

СВЕТЛАНА ПОНОМАРЕВА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ШКОЛЫ №60:
«Это дает шанс не повторить те ошибки, которые совершают те люди, которых может как-то вербуют различные организации. Мы с вами знаем, что идет активная пропаганда этих организаций. Наши дети, зная к чему это может привести, просто не допустят таких ошибок».

Памятник на площади маршала Конева утопает в цветах. Дети почтили память погибших и выпустили в небо двух белых голубей. В надежде на то, что подобных трагедий больше не повторится.

Кировчане почтили память жертв теракта в Беслане

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