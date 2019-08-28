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Жители Кирова оценили новый путепровод в Чистые Пруды

Жители Кирова оценили новый путепровод в Чистые Пруды

Сегодня, 17:27
228
Артем Макаров

Кировчане продолжают делиться своими впечатлениями от нового путепровода. Теперь съездить в Чистые Пруды стало намного проще.
 
Новая остановка в Чистых прудах. Отсюда до улицы Щорса рукой подать. Наталья готовится сесть в автобус. По словам кировчанки, сейчас, благодаря путепроводу, даже пешком до места назначения добраться можно быстрее. Еще на прошлой неделе на общественном транспорте в объезд этот путь занимал значительно больше времени.

- Я раньше на Дружбу ездила через Лесную, через Потребкооперации. Сейчас за полчаса можно дойти пешком.

Несколько минут ожидания и к остановке подходит автобус. Кондуктор Екатерина Белинская говорит, что пассажирам стало гораздо удобнее. Они экономят достаточно много времени.

ЕКАТЕРИНА БЕЛИНСКАЯ, КОНДУКТОР:
«В пробках стояли на Украинской минут 15-20. Сейчас минут за 10 уже доезжаем до Щорса».

Экономия времени почти четверть часа, но это в среднем. Светлана и Николай Мосур добираются быстрее до пункта назначения вообще минут на сорок, чем до открытия путепровода.

СВЕТЛАНА МОСУР:
«К дочке очень удобно ездить. Она живет на Некрасова. И тут пять минут - и мы уже у нее».

Своими впечатлениями кировчане делятся друг с другом в соцсетях. Пока отзывы положительные. Не оправдались и неприятные ожидания.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Перекресток улиц Попова и Щорса. Многие опасались, что после того, как объект будет введен в строй, здесь станут образовываться большие пробки. Сейчас около восьми часов утра и, как мы видим, никакого затора нет».

А вот на улице Деповской победить пробки не удалось. Здесь то и дело возникает затор. Правда, следует отметить, что его длина намного меньше, чем раньше. Если раньше поток машин растягивался до улицы Чистопрудненской, то сейчас он не превышает сотни метров. Например, этой пробки не стало уже через 15 минут.

Жители Кирова оценили новый путепровод в Чистые Пруды

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