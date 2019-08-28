Жители Кирова оценили новый путепровод в Чистые Пруды

Кировчане продолжают делиться своими впечатлениями от нового путепровода. Теперь съездить в Чистые Пруды стало намного проще.Новая остановка в Чистых прудах. Отсюда до улицы Щорса рукой подать. Наталья готовится сесть в автобус. По словам кировчанки, сейчас, благодаря путепроводу, даже пешком до места назначения добраться можно быстрее. Еще на прошлой неделе на общественном транспорте в объезд этот путь занимал значительно больше времени.Несколько минут ожидания и к остановке подходит автобус. Кондуктор Екатерина Белинская говорит, что пассажирам стало гораздо удобнее. Они экономят достаточно много времени.Экономия времени почти четверть часа, но это в среднем. Светлана и Николай Мосур добираются быстрее до пункта назначения вообще минут на сорок, чем до открытия путепровода.Своими впечатлениями кировчане делятся друг с другом в соцсетях. Пока отзывы положительные. Не оправдались и неприятные ожидания.А вот на улице Деповской победить пробки не удалось. Здесь то и дело возникает затор. Правда, следует отметить, что его длина намного меньше, чем раньше. Если раньше поток машин растягивался до улицы Чистопрудненской, то сейчас он не превышает сотни метров. Например, этой пробки не стало уже через 15 минут.