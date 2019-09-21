В Кирове отметили Всемирный день туризма. Круглые столы, экскурсии и посвящение в туристские волонтёры.Путешествие - маленькое или большое это новые впечатления, иногда шаг навстречу мечте, а еще дух свободы, которым хочется дышать снова и снова. Оно открывает новые горизонты и обогащает. Уже больше тридцати лет раз в год собираются вместе все, кто дарит "те самые" незабываемые впечатления.Презентация итогов летнего сезона, круглый стол, экскурсия - говорят о самом актуальном в региональном туризме. И прибавление в большой туристической семье - посвящение в туристские волонтёры - бесценный опыт для ребят, интересующихся этой сферой.Киров - город вятского гостеприимства. Всемирный день туризма - праздник не только тех, кто работает в сфере туризма, но и тех, кто просто любит открывать для себя новые горизонты.