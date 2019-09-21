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В Кирове отметили Всемирный день туризма

В Кирове отметили Всемирный день туризма

Сегодня, 17:24
94
Карина Алоян

В Кирове отметили Всемирный день туризма. Круглые столы, экскурсии и посвящение в туристские волонтёры.

Путешествие - маленькое или большое это новые впечатления, иногда шаг навстречу мечте, а еще дух свободы, которым хочется дышать снова и снова. Оно открывает новые горизонты и обогащает. Уже больше тридцати лет раз в год собираются вместе все, кто дарит "те самые" незабываемые впечатления.

ИРИНА БАЖИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мероприятие, которое венчает туристический сезон летний. Ежегодно мы какую-то тему обозначаем - в этом году темой станут кадры в туризме, потому что вопрос насущный для региона и для многих. В рамках этой темы у нас выступят ведущие игроки турбизнеса наши региональные».

Презентация итогов летнего сезона, круглый стол, экскурсия - говорят о самом актуальном в региональном туризме. И прибавление в большой туристической семье - посвящение в туристские волонтёры - бесценный опыт для ребят, интересующихся этой сферой.

АЛЁНА КУЗНЕЦОВА, ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ СЕРВИСА, ТУРИЗМА И ТОРГОВОГО ДЕЛА ВЯТГУ:
«Познакомиться с новыми людьми, увидеть людей, которые работают много лет в этой сфере. Посмотреть, как организуются мероприятия не только университетского уровня, но и городского, регионального. Может быть, даже международного».

Киров - город вятского гостеприимства. Всемирный день туризма - праздник не только тех, кто работает в сфере туризма, но и тех, кто просто любит открывать для себя новые горизонты.

В Кирове отметили Всемирный день туризма

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