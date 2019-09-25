В нашем регионе стали появляться технологии для безопасности пешеходов. Так, в Кирово-Чепецке появился первый умный пешеходный переход, а в Кирове - над зеброй установили комплекс фото-видео фиксации. Как это работает?Улица Алексея Некрасова в Кирово-Чепецке известна тем, что здесь располагается сразу несколько учебных заведений. В свое время именно этот факт стал причиной появления у лицея №3 пешеходного перехода. Чтобы усилить его безопасность на подъезде установлены "Лежачие полицейские", а с недавних пор появилось и информационное табло. Оно загорается для водителей в момент, когда к зебре подходит пешеход. Система пока работает в тестовом режиме и должна доказать свою эффективность."Умный пешеходный переход" распознает человека с помощью датчиков движения, которые установлены на столбах. Здесь же закреплена подсветка, которая должна загораться и освещать пешеходу путь. Технология для города новая и пока дорабатывается программистами.В Кирове пошли своим путем. На улице Преображенской в районе драмтеатра над пешеходным переходом установили камеры видеонаблюдения. По задумке они должны дисциплинировать водителей. Ведь размер штрафа за не пропуск пешехода немалый и составляет от 1500 до 2500 рублей.Все эти меры направлены, прежде всего, профилактику дорожного травматизма. По статистике каждое третье ДТП в Кировской области связано с наездом на пешехода.Рост таких ДТП фиксируют как раз в осенний период. Световой день сокращается, снижая видимость на дорогах. И каким бы умным не был пешеходный переход горожанам нужно и самим заботиться о собственной безопасности - смотреть по сторонам, а так же по возможности носить световозвращающие элементы.