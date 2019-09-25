В нашем регионе стали появляться технологии для безопасности пешеходов. Так, в Кирово-Чепецке появился первый умный пешеходный переход, а в Кирове - над зеброй установили комплекс фото-видео фиксации. Как это работает?
Улица Алексея Некрасова в Кирово-Чепецке известна тем, что здесь располагается сразу несколько учебных заведений. В свое время именно этот факт стал причиной появления у лицея №3 пешеходного перехода. Чтобы усилить его безопасность на подъезде установлены "Лежачие полицейские", а с недавних пор появилось и информационное табло. Оно загорается для водителей в момент, когда к зебре подходит пешеход. Система пока работает в тестовом режиме и должна доказать свою эффективность.
ИГОРЬ ГАГАРИНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Если жителям понравится, если это добавит дополнительно безопасности, то тогда нам надо будет это оборудование приобрести и возможно в дальнейшем транслировать на другие пешеходные переходы».
"Умный пешеходный переход" распознает человека с помощью датчиков движения, которые установлены на столбах. Здесь же закреплена подсветка, которая должна загораться и освещать пешеходу путь. Технология для города новая и пока дорабатывается программистами.
ПАВЕЛ АНТЫШЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ "УМНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК":
«Очень гибкая система, до конца мы еще не можем понять весь функционал. Работает довольно надежно. Будем реагировать и на обращение жителей».
В Кирове пошли своим путем. На улице Преображенской в районе драмтеатра над пешеходным переходом установили камеры видеонаблюдения. По задумке они должны дисциплинировать водителей. Ведь размер штрафа за не пропуск пешехода немалый и составляет от 1500 до 2500 рублей.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Работа комплекса направлена не только на фиксацию нарушений, связанных с переездом пешеходного перехода, камеры так же будут отслеживать скорость движения автомобилей, и фиксировать нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения».
Все эти меры направлены, прежде всего, профилактику дорожного травматизма. По статистике каждое третье ДТП в Кировской области связано с наездом на пешехода.
МАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В подобных авариях 27 человек погибли и 358 получили травмы различной степени тяжести. В 30 процентах ДТП они произошли на пешеходных переходах».
Рост таких ДТП фиксируют как раз в осенний период. Световой день сокращается, снижая видимость на дорогах. И каким бы умным не был пешеходный переход горожанам нужно и самим заботиться о собственной безопасности - смотреть по сторонам, а так же по возможности носить световозвращающие элементы.