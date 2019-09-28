Кировский поисковый отряд "Рубеж" побывал на Братской ГЭС

Работа поисковиков не ограничивается участием в раскопках в ходе Вахты памяти. Участники кировского поискового отряд «Рубеж» недавно побывали в Братске. Что связывает Киров и далекий сибирский город?В сентябре исполнилось 65 лет со дня основания специального управления по строительству Братской ГЭС. В далеком 1954 году, начальником управления был назначен Иван Наймушин, уроженец города Котельнича. Он возглавлял управление до 1 сентября 1973 года, когда его жизнь трагически прервалась в результате авиакатастрофы.Во время пребывания в Братске отряд побывал с экскурсией на одной из крупнейших гидроэлектростанций в мире и любимом детище Наймушина. Члены отряда «Рубеж» выполнили важную миссию, из Котельнича они привезли освященную землю, которую развеяли над могилой нашего земляка. Также, ребята установили икону на поклонном кресте на месте крушения вертолета, где погиб Иван Наймушин. От поездки у поисковиков остались очень сильные впечатления.Кировской делегации с места крушения разрешили увезти рацию и пару деталей с разбившегося вертолета, которые будут переданы в музеи Кирова и Котельнича.Как отметил командир поискового отряда, чтить память Ивана Наймушина - гражданский долг его земляков, которыми могут считать себя не только жители Котельнича и Братска, но и многих городов Сибири и Дальнего Востока, где Наймушин возводил градостроительные предприятия. Отметим, что дружба между поисковиками Братска и Котельнича будет год от года крепче, поскольку теперь наши города — побратимы.