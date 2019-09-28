В Кировской области создадут единую транспортную компанию

В Кировской области, возможно, появятся Единый транспортный перевозчик и своя региональная авиакомпания. В библиотеке Герцена состоялась встреча участников дискуссионного клуба "Так-то Да". Круглый стол посвящен развитию общественного транспорта.Популярность общественного транспорта в районах области падает. Представители властей говорят, виной тому нелегальные перевозчики. В большинстве случаев у них и машины комфортабельнее и проезд не на много дороже. Как изменить ситуацию?Одно из решений - создать на территории региона единого перевозчика, который сможет победить в конкурентной борьбе за любовь и кошельки граждан. Это позволит решить сразу несколько проблем. Например, обновить автопарк. Сегодня его износ составляет примерно 85-ть процентов. Единая крупная организация сможет обратиться за помощью к банкам.Таким образом, по мнению представителей регионального Минтранса, возможно, будет обновить 60-т процентов автопарка. В регионе создана специальная группа, которая будет заниматься решением вопросов по созданию единой транспортной компании.Не осталась без внимания тема организации перевозок в областном центре. Напомним, ранее планировалось заменить некоторые прямые маршруты и ввести пересадочные узлы. Реформа не получила поддержки жителей и была отложена на неопределенный срок. Некоторые сторонники реформы до сих пор негодуют.Инициаторы реформы сравнивали кировскую систему пассажирских перевозок с системой 13-ти миллионной Москвы и полуторамиллионной Казани. Правда, они не задаются вопросом, на сколько корректно такое сравнение, ведь Киров - далеко не мегаполис. В ходе круглого стола обсуждался не только наземный транспорт, но и воздушный. Наш регион имеет авиасообщение со столицами, а вот в другие регионы по воздуху можно попасть только с пересадкой. Федеральным перевозчикам не интересно открывать новые маршруты. Поэтому была высказана идея о создании в Кировской области своей авиакомпании. Главная проблема для ее реализации ситуация в "Победилово". Аэропорт находится не в самом лучшем состоянии.Если поток пассажиров будет увеличиваться и будет создана своя авиакомпания, то "Победилово" потребуется глобальная реконструкция. Для привлечения инвесторов авиакомпанию можно создать совместно с другими регионами, считают члены дискуссионного клуба. Но даже самые большие оптимисты сегодня понимают, что реализация этого проекта возможна лишь в отдаленном будущем.