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В Кирове отметили День рождения Российского движения школьников

В Кирове отметили День рождения Российского движения школьников

Сегодня, 17:51
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Карина Алоян
В Кирове отметили День рождения Российского движения школьников

В Кирове отметили День рождения Российского движения школьников. Этой общественной организации исполнилось четыре года. В рядах РДШ сегодня насчитывается больше полутора тысяч активистов.

- РДШ - это как семья, мы учимся, ездим на мероприятия.

"Российское движение школьников" - это не просто большой набор кружков по интересам, это организация, которая воспитывает ребенка и дает возможность проявить себя в военно-патриотическом направлении, информационно-медийном, гражданском, творческом, или экологическом.

ЮРИЙ НЕСТЕРОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР РДШ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эта история нравится как детям, как взрослым педагогам, так и родителям. С этого года у нас есть членство в организации. Мы создаем первичное, местные отделения. Ребята вступают, могут получить удостоверения члена РДШ».

Движение открыто и для новых идей. Как признаются сами ребята – это просто одна большая семья. Активная и не умеющая спокойно сидеть на месте - в хорошем смысле слова.

ДАРЬЯ ИСТОМИНА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Для меня РДШ - как помощь людям, это как движение школьников, которое объединяет всех нас  в одну группу, которая помогает людям».




ЕКАТЕРИНА СТРАБЫКИНА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Для меня это возможность познакомиться с новыми людьми, пообщаться, новые интересы».

РДШ -  история  уже общая. Она объединяет лучших, самых активных учеников. Они собираются раз в год на день рождение со всей области, чтобы пообщаться, поделиться опытом и получить новые знания. Но даже праздник для них - не только веселье и развлечения - образовательные площадки как часть фестивальной программы.

АЛЕКСАНДРА ПЛОСКОНОСОВА, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ:
«Первый день - это образовательный день. Образовательная программа, как организовать образовательную программу у себя в школе, рассказать о Всероссийский проектах РДШ, а второй день - это фестивальный, где собираются все, кто имеет отношение к РДШ».

Классные встречи, мастер-классы, презентация информационных компаний. РДШ - ребята, которые уверены, что только ты решаешь каким оно будет, твоё завтра.

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