В Кирове отметили День рождения Российского движения школьников. Этой общественной организации исполнилось четыре года. В рядах РДШ сегодня насчитывается больше полутора тысяч активистов."Российское движение школьников" - это не просто большой набор кружков по интересам, это организация, которая воспитывает ребенка и дает возможность проявить себя в военно-патриотическом направлении, информационно-медийном, гражданском, творческом, или экологическом.Движение открыто и для новых идей. Как признаются сами ребята – это просто одна большая семья. Активная и не умеющая спокойно сидеть на месте - в хорошем смысле слова.РДШ - история уже общая. Она объединяет лучших, самых активных учеников. Они собираются раз в год на день рождение со всей области, чтобы пообщаться, поделиться опытом и получить новые знания. Но даже праздник для них - не только веселье и развлечения - образовательные площадки как часть фестивальной программы.Классные встречи, мастер-классы, презентация информационных компаний. РДШ - ребята, которые уверены, что только ты решаешь каким оно будет, твоё завтра.