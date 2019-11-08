Прямой эфир
09 ноя 16:32 В Даровском районе вертолет санавиации нашел пропавшие понтонные мосты. 08 ноя 11:01 Презентация нового гидравлического крана на Машзаводе 1 мая 08 ноя 10:58 Погода устроила кировчанам настоящее испытание 11 ноя 16:04 Юниорская команда «Олимпия» порадовала болельщиков двумя домашними победами. 08 ноя 18:00 Юные футболисты из Кирова показали характер на всероссийском турнире по футболу в Перми 08 ноя 15:10 В Кирове прошел турнир по бильярду среди сотрудников ОВД 08 ноя 17:50 Жильцы "дома-призрака" по улице Щорса 127-к ищут выход из ситуации 08 ноя 17:58 В домах и квартирах ветеранов ВОВ проводят бесплатный ремонт 11 ноя 19:16 МХК «Олимпия» второй месяц без побед. 08 ноя 09:30 В Кирове впервые набирают детскую команду по следж-хоккею
$
64,21
70,68
14 ноября 23:14
14 ноя 17:45 В Кирове прошел творческий конкурс для слабовидящих 14 ноя 17:44 В день борьбы с диабетом кировчане смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови 14 ноя 15:25 В Кочуровском парке Кирова "ливневку" сделали, но вода всё равно идет своим путем 14 ноя 12:21 В "Быстрице" пловцы от 10 до 14 лет вступили в борьбу за награды областного Первенства 14 ноя 12:13 В музее Воинской славы открылась выставка, посвящённая нашим землякам - героям Советского Союза 14 ноя 12:05 В Кирове отменят часть общественных маршрутов 14 ноя 11:14 В поселке Светлом местные жители уже месяц живут без воды 13 ноя 18:10 Профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа УФСИН 13 ноя 18:07 Состояние дороги на улице Торфяной в мкр. Озерки беспокоит жителей уже много лет 13 ноя 15:08 В Кирове наградили победителей конкурсов ТОСов и центров местных инициатив
В Кирове прошел творческий конкурс для слабовидящих

В Кирове прошел творческий конкурс для слабовидящих

Сегодня, 17:45
138
Роман Четвериков
В Кирове прошел творческий конкурс для слабовидящих


13 ноября во всем мире отмечался Международный День Слепых. Ему посвящают мероприятия, цель которых привлечь внимание общества к слабовидящим и слепым людям, а также создать условия для их участия в жизни общества. Такова задача и конкурса, который прошел сегодня среди местных организаций общества слепых.

Позади жеребьевка. Команда из Омутнинска готовится к выходу на сцену. Участие в конкурсе часть жизни, которую эти люди стараются вести активно.

ГАЛИНА РЫЧКОВА, УЧАСТНИК КОМАНДЫ ОМУТНИНСКОГО МО ВОС:
«Собираемся, у нас лекции проходят и праздники отмечаем все. Песни поем».

Атмосфера праздника для инвалидов по зрению создается каждый год. Областной конкурс "Наша местная - самая чудесная" собирает лучшие творческие силы местных отделений общества слепых. Участники готовятся к нему заранее. Чтобы удивить жюри и набрать как можно больше баллов. В первом задании они зарабатывались при раскрытии темы театра.

Эрудит, Я и компьютер, рекламное агентство. Это одни из традиционных соревновательных этапов, через которые проходят команды. В этот раз впервые оценивалось и умение обращаться со смартфоном. Трудности никого не пугают. Слабовидящим интересно раскрыть себе через конкурсные испытания. Они хотят быть с окружающим миром на "ты". И судя по творческому подходу, это у них получается делать.

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОС:
«Виден рост. Человек приходит. Раньше его не видно было, а сейчас выступает в спорте, поет, пляшет. Социализируются, рост заметен».

Конкурс посвящен месячнику "белой трости". Был и еще повод достойно выступить на нем. В этом году отмечается 95 лет со дня образования Кировской областной организации Всероссийского общества слепых. Для которой всестороннее развитие инвалидов по зрению было и остается основным приоритетом.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама