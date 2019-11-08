В Кирове прошел творческий конкурс для слабовидящих

13 ноября во всем мире отмечался Международный День Слепых. Ему посвящают мероприятия, цель которых привлечь внимание общества к слабовидящим и слепым людям, а также создать условия для их участия в жизни общества. Такова задача и конкурса, который прошел сегодня среди местных организаций общества слепых.Позади жеребьевка. Команда из Омутнинска готовится к выходу на сцену. Участие в конкурсе часть жизни, которую эти люди стараются вести активно.Атмосфера праздника для инвалидов по зрению создается каждый год. Областной конкурс "Наша местная - самая чудесная" собирает лучшие творческие силы местных отделений общества слепых. Участники готовятся к нему заранее. Чтобы удивить жюри и набрать как можно больше баллов. В первом задании они зарабатывались при раскрытии темы театра.Эрудит, Я и компьютер, рекламное агентство. Это одни из традиционных соревновательных этапов, через которые проходят команды. В этот раз впервые оценивалось и умение обращаться со смартфоном. Трудности никого не пугают. Слабовидящим интересно раскрыть себе через конкурсные испытания. Они хотят быть с окружающим миром на "ты". И судя по творческому подходу, это у них получается делать.Конкурс посвящен месячнику "белой трости". Был и еще повод достойно выступить на нем. В этом году отмечается 95 лет со дня образования Кировской областной организации Всероссийского общества слепых. Для которой всестороннее развитие инвалидов по зрению было и остается основным приоритетом.