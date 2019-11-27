В Кирове отметили День неизвестного солдата. Линейки памяти состоялись у вечного огня, возле памятника маршалу Коневу, а также в парке Победы.Ширина полотна десять метров, а длинна пятнадцать. В парке Победы огромное красное знамя. Это точная копия знамени победы. Это дань памяти не только солдатам, чьи имена остались для истории неизвестны, но и бойцам-знаменщикам из взвода лейтенанта Сорокина. В этом подразделении состоял Григорий Булатов - наш земляк, который первым водрузил красное знамя над Рейхстагом.Под оркестровый марш, знамя выносят тридцать человек. Это активисты юнармии. Но сегодня больше звучала траурная музыка. Участники линейки, посвященной дню неизвестного солдата почтили минутой памяти павших бойцов. К собравшимся обратился сын фронтовика, председатель законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин.Владимир Бакин подчеркнул значимость работы, которую проводят поисковые отряды из Кировской области.Во время Великой отечественной войны на фронт ушли 600-т тысяч уроженцев Кировской области. Каждый год поисковики организовывают экспедиции на поля сражений, чтобы отыскать тех, кто так и не вернулся домой.В митинге приняли участие ученики кировских школ, представители властей, общественности и духовенства, а также просто неравнодушные кировчане. Они возложили цветы к вечному огню в память о тех, кто так и не вернулся с фронта.