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В Кирове отметили День неизвестного солдата

В Кирове отметили День неизвестного солдата

Сегодня, 11:27
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Артем Макаров
В Кирове отметили День неизвестного солдата


В Кирове отметили День неизвестного солдата. Линейки памяти состоялись у вечного огня, возле памятника маршалу Коневу, а также в парке Победы.

Ширина полотна десять метров, а длинна пятнадцать. В парке Победы огромное красное знамя. Это точная копия знамени победы. Это дань памяти не только солдатам, чьи имена остались для истории неизвестны, но и бойцам-знаменщикам из взвода лейтенанта Сорокина. В этом подразделении состоял Григорий Булатов - наш земляк, который первым водрузил красное знамя над Рейхстагом.

ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«Было принято решение изготовить три таких знамени. И эти три знамени одновременно развернуть во Владимире, здесь у нас и на родине одного из бойцов в Коврове».

Под оркестровый марш, знамя выносят тридцать человек. Это активисты юнармии. Но сегодня больше звучала траурная музыка. Участники линейки, посвященной дню неизвестного солдата почтили минутой памяти павших бойцов. К собравшимся обратился сын фронтовика, председатель законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Памяти павших будьте достойны, уважаемые товарищи, этот девиз я ношу в своем сердце всю жизнь».

Владимир Бакин подчеркнул значимость работы, которую проводят поисковые отряды из Кировской области.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Поисковики, отряды, которые работают, делают большущий вклад в дело того, чтобы неизвестные солдаты, стали известными. Было бы известным их место упокоения».

Во время Великой отечественной войны на фронт ушли 600-т тысяч уроженцев Кировской области. Каждый год поисковики организовывают экспедиции на поля сражений, чтобы отыскать тех, кто так и не вернулся домой.

АНДРЕЙ ПОЛУШИН, ЧЛЕН ПОИСКОВОГО ОТРЯДА:
«Будем искать и возвращать имена родным и близким. Мы не уйдем с полей сражений, пока не похороним последнего солдата».

В митинге приняли участие ученики кировских школ, представители властей, общественности и духовенства, а также просто неравнодушные кировчане. Они возложили цветы к вечному огню в память о тех, кто так и не вернулся с фронта.
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