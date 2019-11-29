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В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области

В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области

Сегодня, 10:56
83
Валентина Палкина
В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области


В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области. По традиции ежегодно к этой дате в рамках празднования подводятся итоги регионального смотра-конкурса "Лучший по профессии".

Официальный статус праздника этот день получил в 1995 году по решению депутатов областной Думы. Соответствующий закон стал первым нормативным правовым актом, принятым региональным органом законодательной власти. В достижения, которые сегодня демонстрирует вятский край, внесли свой вклад многие поколения тружеников-земляков, а празднование дня рождения области каждый раз становится ещё одной возможностью отметить кировчан, которые своими идеями и делами создают образ современного региона.

ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Во все времена основной и главной движущей силой и богатством являлись жители Кировской области, и сегодня в этот день мы чествуем передовиков и говорим слова признательности и благодарности за их труд».

Звание лучшего по профессии присвоено 64 жителям области. Среди них - представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, врачи, преподаватели, работники культуры, сотрудники правоохранительных органов. Учитель английского языка Кировского лицея естественных наук Нина Вострикова уже трижды была отмечена на федеральном уровне за достижения в педагогической деятельности, в том числе, и в 2019-м году. И вот - новая награда.

НИНА ВОСТРИКОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 2019 ГОДА":
«Я люблю детей, я люблю свою работу, мне очень интересно работать с творческими детьми, которые стремятся узнать что-то новое, мне кажется, что наши дети очень мотивированы на учебу, мотивированы также и родители, смысл моей работы в том, чтобы научить их английскому языку».

Почетные дипломы и Почетные знаки были вручены победителям областного конкурса профессионального мастерства. Кроме того, их фотографии будут помещены на Аллею Славы на Театральной площади.
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