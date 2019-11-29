В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области. По традиции ежегодно к этой дате в рамках празднования подводятся итоги регионального смотра-конкурса "Лучший по профессии".Официальный статус праздника этот день получил в 1995 году по решению депутатов областной Думы. Соответствующий закон стал первым нормативным правовым актом, принятым региональным органом законодательной власти. В достижения, которые сегодня демонстрирует вятский край, внесли свой вклад многие поколения тружеников-земляков, а празднование дня рождения области каждый раз становится ещё одной возможностью отметить кировчан, которые своими идеями и делами создают образ современного региона.Звание лучшего по профессии присвоено 64 жителям области. Среди них - представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, врачи, преподаватели, работники культуры, сотрудники правоохранительных органов. Учитель английского языка Кировского лицея естественных наук Нина Вострикова уже трижды была отмечена на федеральном уровне за достижения в педагогической деятельности, в том числе, и в 2019-м году. И вот - новая награда.Почетные дипломы и Почетные знаки были вручены победителям областного конкурса профессионального мастерства. Кроме того, их фотографии будут помещены на Аллею Славы на Театральной площади.