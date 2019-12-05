В Ленинском районе города Кирова прошла экологическая акция по сбору вторсырья

В рамках проекта "ЭКО-соседи" центр местной активности Ленинского района провёл экологическую акцию по сбору вторсырья. О том, как правильно сдавать вторсырье, узнала Карина Алоян.
Как отличить алюминий от жести и почему их нельзя выбрасывать в один контейнер при сортировке. А еще несколько видов пластика - для переработки его тоже придется разделить. Сложно, но только на первый взгляд - сделать это может каждый. Главное - очень захотеть не оставлять после себя опасных для природы "мусорных следов".
ЕЛЕНА ЩЕПИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:
«Это у нас уже не первое мероприятие подобного плана. Мы проводили мастер-классы по вязанию авосек. Тема сбора мусора она актуальна, всем понятна и поэтому очень рады присоединиться к таким мероприятиям».
Две части акции - мастер-класс по видам отходов и правильной сортировке и сам прием вторсырья. Волонтёры помогают рассортировать даже "непонятное". Всё это рамках проекта "ЭКО-соседи", где самое главное — объединить жителей домов для сортировки мусора и благоустройства территории. Ведь вместе, как известно, можно сделать гораздо больше.
АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "ВЯТКА БЕЗ МУСОРА":
«Если это люди начнут делать, хотя бы на уровне квартиры или двора\, то соответственно в два раза медленнее полигоны будут наполняться, то есть полигон, который сейчас построили он будет медленнее наполняться и следующий придется строить позже гораздо, нежели если мы ничего делать не будем».
Простая арифметика - экологи подсчитали: до 70% отходов можно использовать вторично, если бумагу, пластик и стекло не смешивать. Вместо свалки - на переработку. Вторсырье для сдачи должно быть тщательно подготовлено - быть чистым, сухим и заранее рассортировано друг от друга.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Даже для того, чтобы отправить на переработку простую банку из-под кофе нужно провести ряд операций - отделить стекло, бумагу и пластик. Стекло и бумагу мы можем оставить здесь, а пластик отправится в другое место. Пластик отправляется сюда в контейнер для полипропилена».
Но лучше - производить отходов как можно меньше. Заменить пакеты авоськами и многоразовыми мешочками для покупки фруктов и овощей.
ОЛЬГА КАТАРГИНА, ВОЛОНТЕР ПРОЕКТА "ЭКО-СОСЕДИ":
«У меня возникло желание с осознания сколько у нас вообще мусора, куда он идет и что остается будущим поколениям и вот это была большая боль, потом я узнала, что у нас есть Вятка без мусора, где можно его сортировать и перерабатывать».
Мастер-класс в Центре местной активности Ленинского района лишь второй по счёту. В декабре общественное движение "Вятка без мусора" встретится с желающими в Нововятском районе, Порошино и Радужном. Не просто рассказать о том, как правильно и как необходимо сортировать мусор, но и принять вторсырье на переработку. А еще донести до людей такую важную мысль - сохранение природы начинается с каждого из нас.