В Ленинском районе города Кирова прошла экологическая акция по сбору вторсырья

В рамках проекта "ЭКО-соседи" центр местной активности Ленинского района провёл экологическую акцию по сбору вторсырья. О том, как правильно сдавать вторсырье, узнала Карина Алоян.Как отличить алюминий от жести и почему их нельзя выбрасывать в один контейнер при сортировке. А еще несколько видов пластика - для переработки его тоже придется разделить. Сложно, но только на первый взгляд - сделать это может каждый. Главное - очень захотеть не оставлять после себя опасных для природы "мусорных следов".Две части акции - мастер-класс по видам отходов и правильной сортировке и сам прием вторсырья. Волонтёры помогают рассортировать даже "непонятное". Всё это рамках проекта "ЭКО-соседи", где самое главное — объединить жителей домов для сортировки мусора и благоустройства территории. Ведь вместе, как известно, можно сделать гораздо больше.Простая арифметика - экологи подсчитали: до 70% отходов можно использовать вторично, если бумагу, пластик и стекло не смешивать. Вместо свалки - на переработку. Вторсырье для сдачи должно быть тщательно подготовлено - быть чистым, сухим и заранее рассортировано друг от друга.Но лучше - производить отходов как можно меньше. Заменить пакеты авоськами и многоразовыми мешочками для покупки фруктов и овощей.Мастер-класс в Центре местной активности Ленинского района лишь второй по счёту. В декабре общественное движение "Вятка без мусора" встретится с желающими в Нововятском районе, Порошино и Радужном. Не просто рассказать о том, как правильно и как необходимо сортировать мусор, но и принять вторсырье на переработку. А еще донести до людей такую важную мысль - сохранение природы начинается с каждого из нас.