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На восстановление мостов Даровской район получит 7 млн рублей.

На восстановление мостов Даровской район получит 7 млн рублей.

Сегодня, 10:09
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На восстановление мостов Даровской район получит 7 млн рублей.

Средства выделят из резервного фонда областного бюджета.

В этом году из-за аномального осеннего паводка были разрушены деревянные и понтонные переправы в 4 районах Кировской области.

Наиболее пострадал Даровской район: там были разрушены 3 моста через реку Молому. Без связи с большой землей остались деревни Суборь, Ивановка и Бечева.

У Субори сейчас обустроена временная пешеходная переправа, но она не решает проблему.

Добавим, что субсидию 386 тыс. рублей из резервного фонда на восстановительные работы получит также Яранский район. Там несколько соцобъектов пострадали от сильного ветра.

Кроме того 3 млн рублей на восстановление мостов получат Зуевский и Белохолуницкий районы. 
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