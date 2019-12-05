Детские площадки, расположенные над теплотрассами, призывают демонтировать

Гулять с детьми на площадках, которые находятся около теплотрасс, может быть опасно. Специалисты рекомендуют демонтировать такие площадки.
Работы на теплотрассе на улице Некрасова идут полным ходом. До наступления морозов коммунальщики планируют устранить дефекты и вернуть жителям ближайших домов отопление и горячую воду. А в паре метров от ямы, в которой ведутся работы, находится детская площадка. Сегодня она пустует.
АЛЕКСАНДР КОЧУРОВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛИЦЕ НЕКРАСОВА:
«Мы не гуляем здесь, мы всегда стараемся где-то, где свежий воздух. Все равно ведь в городе находимся».
По словам специалистов, детская площадка в этом дворе построена на границе с охранной зоной. Но есть в городе и другие детские площадки - которые располагаются прямо над теплотрассами. По словам специалистов, гулять с детьми в таких местах может быть опасно - ведь в случае аварии люди могут пострадать.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Я обращаюсь ко всем жителям города. Посмотрите, где у вас проходят коммуникации. Неважно, водопровод, газ, электрические сети под землей. Либо перенесите, либо если вы только планируете работы, планируете устраивать парковку, планируете детскую площадку, делайте это вне зоны инженерных коммуникаций».
Решения о возведении детских площадок во дворах принимают сами местные жители, а затем согласовывают проекты с районными администрациями.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ Г.КИРОВА:
«Если эти работы проводятся на дворовых территориях, но мы на начальном этапе все согласования с владельцем сетей проводим. Как раз возможность размещения какого-либо объекта на указанной территории проверяется изначально».
Тем не менее, аварии на теплотрассах случаются регулярно в разных городах России. Так месяц назад в Пензе машина провалилась в яму с кипятком, два человека - водитель и пассажир - погибли. Были подобные случаи и в других городах - гейзеры с горячей водой вырывались на поверхность. Если подобное ЧП случится на детской площадке - пострадать могут не только взрослые, но и дети.