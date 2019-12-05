Детские площадки, расположенные над теплотрассами, призывают демонтировать

Гулять с детьми на площадках, которые находятся около теплотрасс, может быть опасно. Специалисты рекомендуют демонтировать такие площадки.Работы на теплотрассе на улице Некрасова идут полным ходом. До наступления морозов коммунальщики планируют устранить дефекты и вернуть жителям ближайших домов отопление и горячую воду. А в паре метров от ямы, в которой ведутся работы, находится детская площадка. Сегодня она пустует.По словам специалистов, детская площадка в этом дворе построена на границе с охранной зоной. Но есть в городе и другие детские площадки - которые располагаются прямо над теплотрассами. По словам специалистов, гулять с детьми в таких местах может быть опасно - ведь в случае аварии люди могут пострадать.Решения о возведении детских площадок во дворах принимают сами местные жители, а затем согласовывают проекты с районными администрациями.Тем не менее, аварии на теплотрассах случаются регулярно в разных городах России. Так месяц назад в Пензе машина провалилась в яму с кипятком, два человека - водитель и пассажир - погибли. Были подобные случаи и в других городах - гейзеры с горячей водой вырывались на поверхность. Если подобное ЧП случится на детской площадке - пострадать могут не только взрослые, но и дети.