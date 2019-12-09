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Выставка дореволюционных и советских елочных игрушек в Котельниче

Выставка дореволюционных и советских елочных игрушек в Котельниче

Сегодня, 10:59
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Иван Швецов
Выставка дореволюционных и советских елочных игрушек в Котельниче


В Котельничском краеведческом музее открылась выставка дореволюционных и советских елочных игрушек. Среди экспонатов и новогодние открытки, в том числе и военного времени.  В атмосферу рождественской сказки погрузился Иван Швецов.

Собирать старые новогодние игрушки в котельничском краеведческом музее начали давно. Самые старые экспонаты - это еще дореволюционный рождественский вертеп из семьи священнослужителей села Спасского - напоминание, что когда-то в нашей стране главным зимним праздником, как и во сем христианском мире, было Рождество. Здесь есть елочные украшения из бумаги, картона, ваты, стекла и пластмассы.   У каждого времени были свои игрушки, которые много говорят о том, как менялся мир.

АЛЕКСАНДР ШУСТОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТЕЛЬНИЧСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Если вы посмотрите по витринам - в хрущевские времена, там кукуруза есть, а также другие овощи и фрукты. Когда вышел фильм "Карнавальная ночь", появились часики без 5 минут 12».

В советских новогодних украшениях отражено всё, чем жила тогда наша страна: светофоры, спутники, полярники, космонавты. В начале 1950-х годов появились елочные украшения, связанные с Китаем - фонарики, стилизованные под китайские, с надписью "Пекин".  Есть на выставке и уникальная книга Алексея Деньшина, 1939 года выпуска, там предлагается делать елочные игрушки из героев Халхин-Гола с фигурками красноармейцев и самураев. Выставка будет интересна людям самых разных возрастов, но особое удовольствие от нее получают дети  

ЕКАТЕРИНА ТОКАЕВА:
«Мне понравились открытки, елки и игрушки».

КОНСТАНТИН ПЕПЕЛЯЕВ:
«На этой выставке мне больше всего понравились старые новогодние открытки. Их делали очень давно и у каждой открытки был свой смысл».

ТИМОФЕЙ ГЕРАСИМОВ:
«Мне понравилась игрушка и елка».

ДМИТРИЙ ВЛАСЕНКО:
«Мне понравились дождики у елки».

Особе внимание на экспозиции привлекают и новогодние открытки военного времени: дед мороз из 1944 года с автоматом ППШ наперевес, солдаты, передающие друг другу оружие, и желающие скорой победы над врагом с 1942 году.  Ёлочные игрушки СССР как правило, были сделаны из самых недолговечных материалов — стекла, ваты, бумаги — и дошли до нашего времени в единственном экземпляре, что многократно повышает их художественную и историческую ценность.
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