Выставка дореволюционных и советских елочных игрушек в Котельниче

В Котельничском краеведческом музее открылась выставка дореволюционных и советских елочных игрушек. Среди экспонатов и новогодние открытки, в том числе и военного времени. В атмосферу рождественской сказки погрузился Иван Швецов.Собирать старые новогодние игрушки в котельничском краеведческом музее начали давно. Самые старые экспонаты - это еще дореволюционный рождественский вертеп из семьи священнослужителей села Спасского - напоминание, что когда-то в нашей стране главным зимним праздником, как и во сем христианском мире, было Рождество. Здесь есть елочные украшения из бумаги, картона, ваты, стекла и пластмассы. У каждого времени были свои игрушки, которые много говорят о том, как менялся мир.В советских новогодних украшениях отражено всё, чем жила тогда наша страна: светофоры, спутники, полярники, космонавты. В начале 1950-х годов появились елочные украшения, связанные с Китаем - фонарики, стилизованные под китайские, с надписью "Пекин". Есть на выставке и уникальная книга Алексея Деньшина, 1939 года выпуска, там предлагается делать елочные игрушки из героев Халхин-Гола с фигурками красноармейцев и самураев. Выставка будет интересна людям самых разных возрастов, но особое удовольствие от нее получают детиОсобе внимание на экспозиции привлекают и новогодние открытки военного времени: дед мороз из 1944 года с автоматом ППШ наперевес, солдаты, передающие друг другу оружие, и желающие скорой победы над врагом с 1942 году. Ёлочные игрушки СССР как правило, были сделаны из самых недолговечных материалов — стекла, ваты, бумаги — и дошли до нашего времени в единственном экземпляре, что многократно повышает их художественную и историческую ценность.