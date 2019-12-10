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В Котельниче открыли монумент кавалера Ордена Мужества Дениса Белых

В Котельниче открыли монумент кавалера Ордена Мужества Дениса Белых

Сегодня, 11:00
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Артем Макаров
В Котельниче открыли монумент кавалера Ордена Мужества Дениса Белых


Уроженец Котельнича Денис Белых погиб в 2000-м году в Чечне. Кавалер Ордена Мужества участвовал в неравном бою. В составе 6-ой роты псковских десантников он сдерживал прорыв боевиков. На территории его родной школы теперь установлен его бюст.

Эта фотография стоит в кабинете истории. Таким запомнили Дениса Белых его друзья и знакомые. Жизнерадостный парень, верный друг и добрый товарищ.

ГАЛИНА СЫРОМУКОВА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕНИСА БЕЛЫХ:
«Озорной мальчишка, который учился в средних классах, для которого самыми главными были слова: мама, школа, рыбалка».

Классный руководитель Дениса Белых - Галина Сыромукова с трудом сдерживает слезы. Ее ученик погиб в Чечне в 2000-м году в составе роты псковских десантников. Девяносто военнослужащих против более чем двух с половиной тысяч боевиков. Ценой своей жизни они остановили прорыв бандитов из окружения.

- Ему всего лишь девятнадцать лет. Он мужественно сражался и погиб.
- Нам часто приводят Дениса Белых в пример. Он был мужественным и храбрым. Вся 6-я рота, которая защищала нашу Родину. Я горжусь, что такой ученик учился в нашей школе.
- В нашей школе 1 марта каждый год, мы чтим память Дениса Белых. Вся школа знает о нем.

На территории школы, где учился Денис Белых, теперь установлен его бюст. Его открывает главный человек в жизни героя - мама. Сегодня Людмила Белых вспоминает тот день, когда узнала страшную новость.

ЛЮДМИЛА БЕЛЫХ, МАТЬ ДЕНИСА БЕЛЫХ:
«Я узнала все по телевизору. Сразу... поняла, что моего сына больше нет».

За совершенный подвиг Денису Белых был посмертно награжден орденом мужества. Школа, в которой учился боец шестой роты, теперь будет носить его имя. Ученики и гости церемонии возложили цветы к бюсту и выразили соболезнования матери героя.

- Меня не будет, но подвиг моего сына будут помнить очень долго.

В том бою погибли четыре уроженца Кировской области. Помимо Дениса Белых домой не вернулись Алексей Некрасов из Кирово-Чепецка, Василий Сокованов из Орлова и кировчанин Роман Ердяков. Все они, также посмертно, награждены Орденом Мужества. В их честь также будут воздвигнуты монументы.
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