В Котельниче открыли монумент кавалера Ордена Мужества Дениса Белых

Уроженец Котельнича Денис Белых погиб в 2000-м году в Чечне. Кавалер Ордена Мужества участвовал в неравном бою. В составе 6-ой роты псковских десантников он сдерживал прорыв боевиков. На территории его родной школы теперь установлен его бюст.
Эта фотография стоит в кабинете истории. Таким запомнили Дениса Белых его друзья и знакомые. Жизнерадостный парень, верный друг и добрый товарищ.
ГАЛИНА СЫРОМУКОВА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕНИСА БЕЛЫХ:
«Озорной мальчишка, который учился в средних классах, для которого самыми главными были слова: мама, школа, рыбалка».
Классный руководитель Дениса Белых - Галина Сыромукова с трудом сдерживает слезы. Ее ученик погиб в Чечне в 2000-м году в составе роты псковских десантников. Девяносто военнослужащих против более чем двух с половиной тысяч боевиков. Ценой своей жизни они остановили прорыв бандитов из окружения.
- Ему всего лишь девятнадцать лет. Он мужественно сражался и погиб.
- Нам часто приводят Дениса Белых в пример. Он был мужественным и храбрым. Вся 6-я рота, которая защищала нашу Родину. Я горжусь, что такой ученик учился в нашей школе.
- В нашей школе 1 марта каждый год, мы чтим память Дениса Белых. Вся школа знает о нем.
На территории школы, где учился Денис Белых, теперь установлен его бюст. Его открывает главный человек в жизни героя - мама. Сегодня Людмила Белых вспоминает тот день, когда узнала страшную новость.
ЛЮДМИЛА БЕЛЫХ, МАТЬ ДЕНИСА БЕЛЫХ:
«Я узнала все по телевизору. Сразу... поняла, что моего сына больше нет».
За совершенный подвиг Денису Белых был посмертно награжден орденом мужества. Школа, в которой учился боец шестой роты, теперь будет носить его имя. Ученики и гости церемонии возложили цветы к бюсту и выразили соболезнования матери героя.
- Меня не будет, но подвиг моего сына будут помнить очень долго.
В том бою погибли четыре уроженца Кировской области. Помимо Дениса Белых домой не вернулись Алексей Некрасов из Кирово-Чепецка, Василий Сокованов из Орлова и кировчанин Роман Ердяков. Все они, также посмертно, награждены Орденом Мужества. В их честь также будут воздвигнуты монументы.