В Котельниче открыли монумент кавалера Ордена Мужества Дениса Белых

Уроженец Котельнича Денис Белых погиб в 2000-м году в Чечне. Кавалер Ордена Мужества участвовал в неравном бою. В составе 6-ой роты псковских десантников он сдерживал прорыв боевиков. На территории его родной школы теперь установлен его бюст.Эта фотография стоит в кабинете истории. Таким запомнили Дениса Белых его друзья и знакомые. Жизнерадостный парень, верный друг и добрый товарищ.Классный руководитель Дениса Белых - Галина Сыромукова с трудом сдерживает слезы. Ее ученик погиб в Чечне в 2000-м году в составе роты псковских десантников. Девяносто военнослужащих против более чем двух с половиной тысяч боевиков. Ценой своей жизни они остановили прорыв бандитов из окружения.На территории школы, где учился Денис Белых, теперь установлен его бюст. Его открывает главный человек в жизни героя - мама. Сегодня Людмила Белых вспоминает тот день, когда узнала страшную новость.За совершенный подвиг Денису Белых был посмертно награжден орденом мужества. Школа, в которой учился боец шестой роты, теперь будет носить его имя. Ученики и гости церемонии возложили цветы к бюсту и выразили соболезнования матери героя.В том бою погибли четыре уроженца Кировской области. Помимо Дениса Белых домой не вернулись Алексей Некрасов из Кирово-Чепецка, Василий Сокованов из Орлова и кировчанин Роман Ердяков. Все они, также посмертно, награждены Орденом Мужества. В их честь также будут воздвигнуты монументы.