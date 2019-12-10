В Кирове стартовал благотворительный спецпроект «Новогодний мешок добра"

В областном центре прошла встреча самых активных благотворителей региона. Они рассказали о предстоящих рождественских мероприятиях. Мероприятие состоялось в рамках благотворительного спецпроекта «Новогодний мешок добра".
Скоро Новый год, а это значит, что наступает самая волшебная пора в году! В этой предпраздничной суете более основательно подойти к подготовке приближающихся праздников. В рамках благотворительного спецпроекта «Новогодний мешок добра» некоммерческие организации и благотворительные фонды региона собрались вместе, чтобы объединить усилия для решения острых социальных проблем особых категорий горожан.
НАТАЛЬЯ ШЕДЬКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нам хотелось всех вас объединить, чтобы вас увидели, узнали как можно больше людей, те, кто готов помочь вам в вашей работе».
- Поскольку, чем больше мы будем говорить об этом, тем больше будут знать.
В мероприятии приняла участие председатель комитета по социальным вопросам областного заксобрания Галина Буркова. Она рассказала, что такие встречи очень полезны, тем более что в ноябре месяце депутатами рассматривался вопрос о поддержке некоммерческих организаций.
ГАЛИНА БУРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗСКО:
«Вот как раз совместная работа депутатов и областного правительства на 2020 год смогла заложить в бюджет 2020 года 10 миллионов рублей на поддержку некоммерческих организаций. Я думаю, что 19 декабря, когда пройдет сессия депутаты единогласно поддержат это предложение. Это еще все в проекте. Потому что на самом деле, те добрые дела, которые у нас делают некоммерческие организации, особенно в социальной сфере, они должны поддерживаться».
Как отмечают депутаты, поддержка должна быть не только финансово, но и в выделении помещений, консультационная помощь, информационная поддержка.
ГАЛИНА БУРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗСКО:
«Я хотела бы сегодня на этом мероприятии услышать какие новые формы предлагают некоммерческие организации для того, чтобы нашим деткам устроить праздник еще ярче. И потом депутатам порекомендовать, буквально завтра начнутся заседания комитетов, внедрить эти формы».
Добавим, что на мероприятие все желающие смогли принести "новогодний подарок" для одиноких пожилых людей, многодетных семей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.