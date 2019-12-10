В Кирове стартовал благотворительный спецпроект «Новогодний мешок добра"

В областном центре прошла встреча самых активных благотворителей региона. Они рассказали о предстоящих рождественских мероприятиях. Мероприятие состоялось в рамках благотворительного спецпроекта «Новогодний мешок добра".Скоро Новый год, а это значит, что наступает самая волшебная пора в году! В этой предпраздничной суете более основательно подойти к подготовке приближающихся праздников. В рамках благотворительного спецпроекта «Новогодний мешок добра» некоммерческие организации и благотворительные фонды региона собрались вместе, чтобы объединить усилия для решения острых социальных проблем особых категорий горожан.В мероприятии приняла участие председатель комитета по социальным вопросам областного заксобрания Галина Буркова. Она рассказала, что такие встречи очень полезны, тем более что в ноябре месяце депутатами рассматривался вопрос о поддержке некоммерческих организаций.Как отмечают депутаты, поддержка должна быть не только финансово, но и в выделении помещений, консультационная помощь, информационная поддержка.Добавим, что на мероприятие все желающие смогли принести "новогодний подарок" для одиноких пожилых людей, многодетных семей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.